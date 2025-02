La Passeggiata : Une Tradition Italienne pour le Bien-Être

Découvrez la « passeggiata », une coutume italienne millénaire qui combine promenade, socialisation et bien-être. Cette pratique simple et agréable favorise le contact humain, l'activité physique et le ressourcement mental.

Voici une coutume italienne qui risque d'en séduire plus d'un. La « passeggiata » est pratiquée depuis des siècles dans le pays dans le but de soigner son bien-être physique et mental. Explications.Aujourd'hui, les techniques pour prendre soin de sa santé physique et mentale sont nombreuses. La base restant d'avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique.

Autour de ce socle, viennent ensuite s'ajouter d'autres techniques comme la méditation, la yoga, la méthode du journaling… La liste est bien longue et chacun d'entre nous adopte ses petites stratégies pour se sentir mieux quand cela ne va pas. Mais si rien ne semble fonctionner ou que vous êtes toujours enthousiaste à l'idée de tenter de nouvelles choses, ceci est pour vous. On vous présente la « passeggiata », une tradition italienne qui date de la Renaissance. Toujours pratiquée aujourd'hui, elle est parfaite pour prendre soin de son corps et de son esprit. Bonus : elle est très simple à adopter !Lorsque l'on traduit le mot « passeggiata » en français, on obtient « promenade ». Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'aller se balader. En général, cette tradition prend vie en fin d'après-midi ou en début de soirée. Chacun choisit son parcours et déambule dans les rues en s'arrêtant pour observer l'architecture ou encore pour dire quelques mots à son voisin. Comme le souligne l'ethnologue sicilienne Giovanna Del Negro, « c'est une façon d'entrer en contact avec le collectif et de redire à quel point on en fait partie ». Quelque chose que tous les Italiens comprennent puisque tout le monde y prend part, des plus jeunes aux plus anciens. Ainsi, la « passeggiata » est un excellent moyen de faire une marche quotidienne plus ou moins longue sans apparaître comme une séance sportive. Mais on le sait, cet exercice est excellent et est recommandé par les professionnels de santé. Il permet de travailler le cardio, les muscles, mais aussi de réduire le stress et l'aide à réguler le sommeil. Mais en plus de ça, il y a une autre particularité de la « passeggiata » qui peut vous donner du baume au cœur, particulièrement aux fans de mode. Cette coutume veut que l'on se fasse beau avant de sortir, mais sans exagérer. Il s'agit ici d'obtenir un look effortless et élégant. Quelque chose qui a été hérité des siècles précédents puisque cette promenade était l'occasion pour les célibataires de trouver l'amour.Si tout est réuni pour passer un bon moment, la « passeggiata » est aussi un moyen de se forcer à ralentir dans un monde qui va toujours plus vite. Il est temps de mettre en pause les sollicitations et autres notifications pour prendre le temps de se retrouver avec soi-même et avec les autres. Comme le souligne le média, Véronique et Bernard Cova, sociologues, ont réalisé une étude sur cette tradition et ils sont formels : « la permanence de la flânerie méridionale est l'expression d'un refus : celui d'une planète où tout va trop vite. soit l'une des façons les plus simples de respirer un peu en fin de journée.





grazia_fr / 🏆 45. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Passeggiata Italie Tradition Bien-Être Santé Promenade Socialisation Relaxation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Passeggiata : découvrez cette méthode italienne qui fait du bien à votre corps sans faire d'effortL’Italie s’adonne à un rituel magique, la passeggiata. Un moment suspendu, où marcher, observer et se fondre dans la ville, nous fait du bien au moral.

Lire la suite »

'C'est une horreur', le calvaire d'une retraitée locataire d'une passoire énergétiqueFace à l'hiver glacial, Sabine, une retraitée parisienne de 68 ans, lutte quotidiennement contre le froid dans son appartement mal isolé.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »