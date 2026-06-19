La parole des enfants victimes d'abus sexuels : un difficile chemin vers la justice

Comment la société et la justice ont-elles écouté, ou refusé d'écouter, les enfants qui dénoncent des abus sexuels ? Du début du XXᵉ siècle au procès d'Outreau en 2004, étude d'une矛盾 historique entre la crédibilité accordée à l'enfant et les risques d'erreur judiciaire.

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Des travaux médicaux du début du 20ᵉ siècle au scandale du procès d'Outreau en 2004, comment la société et la justice ont-elles écouté, ou refusé d'écouter, les enfants qui dénoncent des abus sexuels ? L'extrait cité illustre la difficile prise en compte de la parole enfantine dans le système judiciaire, où les enfants sont souvent perçus comme peu fiables.

Cette citation dramatique, extraite d'un document de 2014, met en lumière le conflit entre la crédibilité accordée aux enfants et la présomption d'innocence des accusés. Elle révèle une défense qui souligne la tendance à discréditer les jeunes victimes, les présentant comme influençables ou menteuses. En 1905, Ernest Dupré, l'un des fondateurs de la psychiatrie française, théorise la mythomanie, une notion qui a contribué à jeter le doute sur la véracité des déclarations des enfants.

Cette idée s'inscrit dans une tradition médico-légale plus ancienne encore. Dès les années 1880 et 1890, les légistes invitaient à se détourner des mots de l'enfant, les considérant comme peu fiables en justice. Ce scepticisme a longtemps coloré les procédures judiciaires impliquant des mineurs. Le procès d'Outreau, qui s'achève sur l'acquittement d'une grande majorité des accusés (il ne restait que quatre condamnés sur 17 au total), marque une rupture.

Les errements de cette affaire ont été analysés comme un coup d'arrêt brutal dans la manière dont la justice aborde les accusations portées par des enfants. Un professionnel du droit interrogé résume cette obsession judiciaire : Comment mener l'accusation à son terme et obtenir une condamnation ? C'est quand même une des obsessions légitimes de la justice que de ne pas sombrer dans l'erreur judiciaire.

Paradoxalement, cette crainte a parfois conduit à des dérives, où la protection des droits de la défense a eclipsé la reconnaissance des souffrances des victimes. Pourtant, les chiffres sont alarmants : 160 000 enfants victimes par an, ça veut dire que tous les jours, il y a des enfants victimes dont on ne parle pas. On n'en parle que quand ces enfants sont assassinés.

Mettre en exergue le crime de sang, c'est une façon de masquer la réalité du crime de sexe. Cette réalité quantitative contraste avec la fréquence médiatique limitée des cas, souvent réduits à des faits divers tragiques. La violence sexuelle sur les mineurs reste largement sous-estimée dans l'espace public, malgré son ampleur.

Enfin, une perspective plus structurelle émerge : nous vivons dans un monde dans lequel, pour les hommes en tant que système, le corps des femmes et des enfants est à leur disposition. Cette analyse pointe les rapports de pouvoir profondément inégaux qui sous-tendent les abus, et la difficulté à faire entendre une parole qui dérange l'ordre établi.

Ainsi, du début du XXᵉ siècle à l'affaire d'Outreau, l'histoire révèle une tension persistante entre la volonté de protéger les enfants et les obstacles juridiques, médicaux et sociaux qui entravent cette protection. La société peine à concilier la présomption d'innocence et la nécessité de croire les victimes lorsque celles-ci sont les plus vulnérables





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