La plus grande salle couverte d'Europe, Paris La Défense Arena, sera renommée Plenitude Arena dès le 1er juillet 2026. Ce changement de nom est le résultat d'un contrat de naming signé avec Plenitude, une filiale d'Eni, géant italien de l'énergie. Ce partenariat permettra à Plenitude de fournir de l'électricité renouvelable à la salle, en partie issue de sa production solaire française. De plus, les parkings de la salle seront équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le montant précis du contrat, qui durera au moins sept ans, n'a pas été divulgué, mais il est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Céline Dion bientôt en concert à la Plenitude Arena ? Paris La Défense Arena, où est également programmé le chanteur portoricain Bad Bunny, va être renommée Plenitude Arena dès le 1er juillet 2026, après la signature d'un contrat avec cette filiale d'Eni, géant italien de l'énergie.

La plus grande salle couverte d'Europe, Paris La Défense Arena , sera renommée Plenitude Arena dès le 1er juillet 2026. Ce changement de nom est le résultat d'un contrat de naming signé avec Plenitude, une filiale d'Eni, géant italien de l'énergie.

Ce partenariat permettra à Plenitude de fournir de l'électricité renouvelable à la salle, en partie issue de sa production solaire française. De plus, les parkings de la salle seront équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le montant précis du contrat, qui durera au moins sept ans, n'a pas été divulgué, mais il est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Céline Dion bientôt en concert à la Plenitude Arena ?

Paris La Défense Arena, où est également programmé le chanteur portoricain Bad Bunny, va être renommée Plenitude Arena dès le 1er juillet 2026, après la signature d'un contrat avec cette filiale d'Eni, géant italien de l'énergie.





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