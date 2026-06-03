La pêche au calamar en haute mer, une industrie de l'exploitation

Des marins isolés en mer et malnutris témoignent dans un rapport d'une industrie de pêche au calamar dominée par la Chine.

Des marins isolés en mer et malnutris, victimes d'horaires accablants et de travail forcé , témoignent dans un rapport d'une industrie de pêche au calamar dominée par la Chine .

Selon l'ONG Environmental Justice Foundation (EJF), la pêche au calamar en haute mer est une 'industrie construite sur l'exploitation'. Le rapport, qui se base sur des entretiens avec plus de 400 pêcheurs indonésiens et philippins, détaille des pratiques destructrices pour l'environnement et réclame plus de transparence et d'encadrement de cette pêche





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Pêche Au Calamar Chine Travail Forcé Environnement

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