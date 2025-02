La NSA Supprime Massivement des Contenus sur la Diversité et l'Inclusion

La National Security Agency (NSA) a entamé une opération de suppression massive de contenus sur ses sites web et réseaux internes, conformément aux décrets de Donald Trump visant à restreindre les initiatives de diversité, équité et inclusion (DEI). Cette opération, surnommée la « Grande Suppression », entraîne des conséquences imprévues et perturbe des activités essentielles de l’agence.

Dans un effort pour se conformer aux décrets de Donald Trump visant à restreindre les initiatives de diversité , équité et inclusion (DEI), la National Security Agency ( NSA ) a entamé une suppression massive de contenus sur ses sites web et réseaux internes. Selon une enquête du site Popular Information, cette opération, surnommée la « Grande Suppression », entraîne des conséquences imprévues et perturbe des activités essentielles de l’agence.

Un mémo interne de la NSA, consulté par Popular Information, révèle qu’à partir du 10 février, tous les sites et documents internes contenant l’un des 27 termes interdits – dont « privilège », « biais », « inclusion » et « équité » – seront supprimés. Cette directive, appliquée de manière rigoureuse, risque d’affecter des contenus n’ayant aucun lien direct avec les politiques DEI. Une purge qui affecte les missions de la NSA. Un employé de la NSA, s’exprimant sous anonymat, a décrit cette suppression comme un processus « très chaotique », avançant malgré les alertes internes sur les risques pour la mission de l’agence. Par ailleurs, l’opération ne se limite pas aux sites accessibles au public puisque des outils internes de la NSA sont également touchés. Faute de personnel suffisant pour examiner manuellement les contenus à supprimer, la NSA a confié cette tâche à des stagiaires du « Data Science Development Program », chargés d’identifier les « faux positifs ». Malgré ces précautions, l’agence s’attend à des interruptions involontaires de certaines ressources critiques. Si les décrets de Donald Trump prétendaient cibler les « programmes de discrimination illégaux et immoraux », la liste des mots interdits montre que leur application va bien au-delà. L’administration a cherché à interdire toute reconnaissance du racisme, des stéréotypes et des biais, y compris dans des contextes scientifiques et technologiques. Popular Information souligne que même l’expression « biais de confirmation » – un concept psychologique sans lien avec la race ou le genre – fait partie des termes proscrits. Cette censure s’inscrit dans une tendance plus large d’effacement de contenus gouvernementaux sous l’administration Trump. Une enquête du Washington Post a ainsi relevé que des milliers de pages web fédérales ont été modifiées ou supprimées depuis son arrivée au pouvoir. Parmi elles, au moins 231 suppressions concernaient directement les termes diversité, équité et inclusion, affectant les sites du Département du Travail, de l’Education, de la Santé et des Transports





