La Nouvelle Génération de Xbox Prime Accélère Son Développement

La prochaine génération de Xbox, codename Xbox Prime, est en pleine production et pourrait sortir dans les prochaines années. Jez Corden, journaliste chez Windows Central, confirme les informations précédemment révélées par l'insider TheGhostOfHope.

À début janvier, l'insider TheGhostOfHope, spécialisé dans les fuites concernant les jeux et les consoles Microsoft, annonçait que l'entreprise américaine se préparait activement à une nouvelle génération de consoles. Aujourd'hui, on apprend que le projet a été entièrement validé et budgétisé du côté de Microsoft, et que la prochaine génération de Xbox serait en pleine production.

Après TheGhostOfHope, c'est au tour du journaliste Jez Corden, de Windows Central, de s'exprimer sur la nouvelle génération de Xbox. Il avait déjà évoqué l'existence d'une Xbox Series S en 2019/2020, juste avant le lancement de la précédente génération. Jez Corden et Windows Central sont généralement reconnus pour leur fiabilité. Bien qu'il ne soit pas le premier à évoquer cette nouvelle génération, baptisée « Xbox Prime », Jez Corden semble valider ces informations et ajouter des précisions. Selon lui, Microsoft aurait déjà finalisé la conception de cette nouvelle console. Le journaliste ne donne cependant aucune information concernant une possible révélation et sortie de cette prochaine Xbox. Pour rappel, l'insider TheGhostOfHope avait confirmé que l'objectif était de sortir cette nouvelle console, Xbox Prime, dans les années à venir.





JournalDuGeek / 🏆 13. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jeux Vidéo Xbox Nouvelle Génération Xbox Prime Développement Production

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Génération Bêta : La Nouvelle Étiquette 2025L'article explore la nouvelle notion de génération Bêta, introduite par le démographe australien Mark McCrindle. Il examine les arguments en faveur et les critiques de cette classification, ainsi que les autres générations qui l'ont précédée, en se penchant sur les caractéristiques et les influences qui les définissent.

Lire la suite »

Visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth : Un Soutien à la Nouvelle Génération de Leaders LibanaisLe président français Emmanuel Macron se rend à Beyrouth pour apporter son soutien aux nouveaux dirigeants du Liban et leur formation d'un gouvernement stable. Cette visite, coïncidant avec celle du secrétaire général de l'ONU, vise à renforcer la souveraineté du Liban et à promouvoir la paix et la prospérité dans le pays.

Lire la suite »

La 5G s'impose en France : les chiffres impressionnants des réseaux de nouvelle générationL'Arcep révèle une croissance exponentielle des cartes SIM connectées à la 5G, tirée notamment par les Jeux Olympiques de Paris. La 4G, bien que ralentissant, reste largement dominante.

Lire la suite »

Gazelle dévoile le Cabby C380 : un vélo cargo électrique longtail de nouvelle générationLa marque néerlandaise Gazelle lance son premier vélo cargo électrique longtail, le Cabby C380, lors des VeloFollies 2025 à Courtrai. Ce modèle s'impose comme une offre compétitive dans le marché dynamique des vélos cargo, avec une fiche technique impressionnante et des caractéristiques haut de gamme.

Lire la suite »

Lidl ouvre un immense magasin 'nouvelle génération' dans cette commune près de LyonÀ Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), juste à côté de la métropole de Lyon, Lidl va ouvrir un tout nouveau magasin fin janvier 2025. Il a été agrandi et modernisé.

Lire la suite »

La nouvelle manette Xbox plaira aux fans d’objets rétroXbox dévoile une toute nouvelle manette au design original mais familier.

Lire la suite »