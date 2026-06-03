La Norvège, prête à briller à la Coupe du monde 2026 avec Erling Haaland

Absente du dernier Euro, la Norvège a réalisé une campagne d'éliminatoires exceptionnelle pour se qualifier à la Coupe du monde 2026. Avec une équipe solide et une génération actuelle prometteuse, les Vikings norvégiens ambitionnent de briller sur la scène internationale, malgré le manque d'expérience dans les grandes compétitions.

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas, avec le coup d'envoi prévu le 11 juin prochain au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

RMC Sport fait le point sur les sélections qualifiées et leurs chances de briller dans la compétition. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Norvège, qui participera enfin à une grande compétition internationale avec son joueur star, Erling Haaland. Les Vikings norvégiens ne sont pas venus pour faire de la figuration. Absents du dernier Euro, ils ont signé une campagne d'éliminatoires impressionnante, avec huit victoires en huit matchs et 37 buts marqués pour seulement cinq encaissés.

La stabilité sur le banc, avec le sélectionneur Ståle Solbakken depuis 2020, est un véritable atout pour cette équipe. Solbakken a su transformer la sélection en misant sur la performance et en changeant la méthode défensive. La Norvège peut compter sur une belle génération actuelle, avec des joueurs comme Oscar Bobb et Antonio Nusa.

Cependant, le manque d'expérience dans les grandes compétitions est un défi à relever, notamment pour Erling Haaland, qui aura la pression sur ses épaules. Dans un groupe relevé, la Norvège devra gérer la pression et les coups durs pour espérer briller





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