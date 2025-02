La Non-Dénonciation de Crime, Une Arme Puissante contre les Criminels

L'affaire de la mort de Louise, une adolescente retrouvée poignardée dans l'Essonne, a pris une nouvelle dimension. La petite amie d'Owen L., principal suspect, est accusée de non-dénonciation de crime. Des éléments recueillis lors de sa garde à vue révèlent des indices inquiétants et des aveux du suspect lui-même. Cette accusation met en lumière un délit longtemps méconnu mais qui peut désormais jouer un rôle crucial dans les enquêtes criminelles.

Un délit dont l'origine est peu glorieuse mais qui permet désormais de progresser dans les enquêtes criminelles. C'est le non-signalement de crime qui est reproché à la petite amie d' Owen L. , le principal suspect dans l'affaire de la mort de Louise, l'enfant retrouvée morte poignardée dans l'Essonne le week-end dernier. Selon France info, la compagne du suspect de 23 ans a rapporté aux autorités, une fois en garde à vue , des éléments précieux sur l'itinéraire d' Owen L.

le jour des faits, ainsi que plusieurs indices inquiétants. Une trace de sang sous le menton, des griffures sur les membres supérieurs et même des aveux : son petit ami lui aurait confié avoir poignardé une adolescente le jour des faits. La jeune femme aurait fait le rapprochement avec Louise en voyant un appel à témoins. Lors de sa garde à vue, elle a indiqué reconnaître son petit ami sur les vidéosurveillance. Ce chef de prévention remonte à la Seconde Guerre mondiale, dans des circonstances peu glorieuses. En 1941, afin de lutter contre la résistance, le Code de la procédure pénale mentionne pour la première fois ce délit. Mis à jour en 2016, l'article 434-1 stipule que « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». La rétention de ces informations capitales au bon déroulement de l'enquête constitue une entrave à la justice selon le droit français. Pour rappel, la petite amie d'Owen L. fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Elle n'a pas été reconnue coupable pour le moment





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Non-Dénonciation De Crime Affaire Louise Owen L. Garde À Vue Entrave À La Justice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Meurtre de Louise : des proches du suspect interpellés pour non-dénonciation de crime, que risquent-ils ?Louise, 11 ans, a été poignardée à mort et retrouvée dans un bois en Essonnne, le week-end du 8 février. Le principal suspect et ses proches ont été placés en garde à vue.

Lire la suite »

Meurtre de Louise : que risquent les proches d’Owen L., soupçonnés de non-dénonciation de crimeLa police surveille l'entrée du collège André-Maurois à Épinay-sur-Orge, où étudiait Louise, après la mort de la fillette de 11 ans, le 11 février 2025.

Lire la suite »

Petite amie d'Owen L. mise sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crimeOwen L., principal suspect de l'assassinat de Louise, une élève de 11 ans, a été mis en examen. Sa petite amie, Laurianne B., a été placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime après avoir reçu des confidences de son petit ami concernant le meurtre.

Lire la suite »

Abbé Pierre : aucune enquête ne sera ouverte, la prescription concernant aussi la non-dénonciation des faitsAucune enquête pénale ne peut être ouverte pour établir des responsabilités dans les multiples accusations d'agressions sexuelles visant depuis l'été 2024 l'abbé Pierre, décédé en 2007, les faits étant prescrits.

Lire la suite »

Une Mère de Famille Accusée de Dénonciation Mensongère et Dénigrement RacisteUne mère de famille vivant à Paris a été accusée de dégradation et de dénonciation mensongère après avoir affirmé avoir été victime d'un acte antisémite. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait elle-même commis les dégradations et a été prise en flagrant délit avec sa fille.

Lire la suite »

Un homme interpellé avec une arme non létale en direction d'une conférence sur Charlie HebdoUn homme de 58 ans a été interpellé vendredi à Toulouse en possession d'une arme non létale alors qu'il se rendait à une conférence sur l'attentat contre Charlie Hebdo. L'homme a été placé en garde-à-vue après avoir déclenché le portique de sécurité de l'Hôtel de département. Des armes ont été découvertes chez lui lors d'une perquisition.

Lire la suite »