La noix du Brésil : Bien plus qu'un simple apéritif

Souvent reléguée aux mélanges apéritifs, la noix du Brésil mérite bien plus d’attention. Riche en sélénium et pleine de bienfaits, elle rivalise avec les amandes et les noisettes. Mais comment bien la choisir, la consommer sans excès et en profiter au mieux ? Les réponses ici. La noix du Brésil, un trésor de l’ Amazonie Derrière son nom trompeur, la noix du Brésil cache une origine bien plus vaste que le seul territoire brésilien.

Cet étonnant fruit sec provient d’un géant de la forêt amazonienne, un arbre majestueux pouvant culminer à 45 mètres de hauteur et étendre son tronc sur deux mètres de diamètre. Inutile donc de grimper pour récolter ses précieuses noix : la nature fait le travail toute seule. Lorsque ses capsules, aussi grosses qu’un ballon de handball, arrivent à maturité, elles chutent lourdement au sol, libérant une vingtaine de coques contenant l’amande tant convoitée. C’est d’ailleurs l’un des rares aliments à être exclusivement récolté en pleine forêt, loin des cultures intensives et des chaînes de production industrielles. Une ressource précieuse qui fait vivre de nombreuses communautés locales et perpétue une tradition de cueillette respectueuse des cycles de la nature. Un concentré de bienfaits à croquer Derrière sa coque robuste, la noix du Brésil cache une richesse nutritionnelle précieuse. Source exceptionnelle de sélénium, de vitamines et de bons lipides, elle joue un rôle clé dans le bon fonctionnement de l’organisme. Une source puissante d’antioxydants La noix du Brésil est l’un des aliments les plus riches en sélénium, un oligo-élément essentiel qui soutient la thyroïde et renforce le système immunitaire. Associé à la vitamine E, il protège les cellules du vieillissement et aide à lutter contre le stress oxydatif, un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies, notamment les cancers et les maladies neurodégénératives. Selon une étude du Roswell Park Cancer Institute, la présence de sélénium pourrait jouer un rôle dans la prévention des cancers du sein et de la prostate. Des fibres pour une digestion équilibrée Comme d’autres fruits à coque, la noix du Brésil contient une forte teneur en fibres, essentielles au bon fonctionnement du transit intestinal et à la régulation du cholestérol. En ralentissant l’absorption des glucides, elles participent également à la stabilisation de la glycémie. Une alimentation riche en fibres est d’ailleurs associée à une réduction du risque de cancer colorectal, selon plusieurs recherches. Un atout pour le cœur et la circulation sanguine Grâce à ses acides gras insaturés et à ses phytostérols, la noix du Brésil aide à maintenir un bon équilibre lipidique. Elle contribue à réduire le taux de cholestérol LDL et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Une étude réalisée en 2019 sur plus de 16.000 participants a démontré que la consommation régulière de noix était associée à une diminution de 17 % du risque de maladies cardiovasculaires, et même à une réduction de 20 % du risque de maladies coronariennes. Un rôle dans la prévention du diabète et de l’hypertension Sa richesse en magnésium en fait un allié précieux pour la régulation de la glycémie et la prévention du diabète de type 2. Une étude du Centre européen d’étude du diabète souligne d’ailleurs le rôle des fruits à coque, dont la noix du Brésil, dans la prévention de cette maladie. De plus, ses effets bénéfiques sur la circulation sanguine aident à stabiliser la pression artérielle, réduisant ainsi le risque d’hypertension. Comment déguster et conserver au mieux les noix du Brésil ? À mi-chemin entre la noix de macadamia et la noix de coco, la noix du Brésil séduit par sa texture riche et légèrement beurrée. Croquante à l’extérieur, fondante à l’intérieur, elle se prête à toutes les envies, du grignotage pur au twist gourmand dans les recettes. On la picore nature à l’apéro, on la retrouve en éclats dans les mueslis, râpée sur un dessert ou enrobée de chocolat pour une touche encore plus décadente. Mais attention, cette petite merveille a un ennemi redoutable : le temps. Gorgée d’acides gras, elle rancit vite si elle est mal conservée. Mieux vaut l’acheter en petites quantités, de préférence avec sa fine pellicule brune qui prolonge sa fraîcheur. Pour la garder encore plus longtemps, direction le congélateur ou un bocal hermétique bien au frais. Et si on détournait son usage ? Comme ses cousines oléagineuses, la noix du Brésil se décline en huile, très prisée en cosmétique pour ses vertus nourrissantes. De quoi la croquer… ou l’appliquer sur la peau ! Une alliée pour la peau, les cheveux et les ongles L’huile extraite de la noix du Brésil est particulièrement nourrissante et protectrice. Riche en acides gras et en antioxydants, elle aide à maintenir l’hydratation de la peau, à apaiser les irritations et à renforcer la fibre capillaire. Appliquée sur les ongles et les cheveux, elle leur redonne éclat et résistance, sans effet gra





