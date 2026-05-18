La Nintendo Switch 2 : tout ce que vous avez toujours voulu savoir

Pour découvrir comment la Nintendo Switch 2 est plus performante, qu'elle se jouera en mode téléviseur ou encore que l'on peut la jouer seule ou avec un ami, découvrez notre guide complet sur cette nouvelle console hybride de Nintendo.

Dans peu de temps, la Nintendo Switch 2 soufflera sa première bougie avec une première année de commercialisation qui restera dans les annales, car la console a été vendue à près de 20 millions d'unités à travers le monde.

Elle est bien plus performante que sa grande sœur et a su séduire le public malgré un prix de vente plus élevé. En temps normal et au prix public conseillé, la Nintendo Switch 2 peut être acquise pour la somme de 469,99 euros, avec une remise de 50,99 euros qui permet de s'offrir un jeu pour bien démarrer l'aventure.

L'offre en cours est particulièrement attractive, car très récemment, Nintendo a annoncé que la console allait prochainement voir son prix revu à la hausse pour atteindre les 499,99 euros. Il est donc le moment idéal pour l'obtenir, sachant qu'Amazon vous l'expédie gratuitement avec une livraison rapide.

La Nintendo Switch 2 est donc la nouvelle console de Nintendo, reprenant le concept de la Switch première du nom, à savoir proposer une machine hybride, aussi bien utilisable en mode portable qu'à l'aide d'un moniteur ou d'un téléviseur. Pour offrir cette double expérience, tous les composants de la console sont intégrés à une sorte de tablette, recouverte d'un écran LCD HDR 120 Hz de 7,9 pouces sur laquelle viennent magnétiquement se fixer les Joy-Con 2.

Les petites manettes, également utilisables en mode souris, peuvent permettre de jouer seul, mais il est possible d'en confier une à un partenaire pour jouer en local. Pour passer en mode téléviseur, rien de plus simple : vous connectez le dock fourni à un écran, et vous insérez la Nintendo Switch 2 dedans. En mode TV, la console peut atteindre les 1440p et la 4K sur les jeux compatibles via une technologie d'upscale.

Parmi les nouveautés, on relève l'apparition d'une nouvelle cale offrant beaucoup plus d'amplitude ou encore l'ajout d'un second port USB-C. Elle dispose d'un SSD de 256 Go pour stocker sauvegardes, jeux et captures. Plus puissante, toujours hybride et dotée de nouvelles fonctionnalités, la Nintendo Switch 2 dispose de tous les arguments pour vous offrir des sessions de jeu immersives où que vous soyez





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