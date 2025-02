La NBA s'aventure dans l'ère de l'intelligence artificielle avec des robots d'entraînement

La NBA a présenté des robots dotés d'intelligence artificielle qui s'entraînent avec les Golden State Warriors. Cette technologie expérimentale pourrait révolutionner le basket-ball dans les années à venir.

La NBA a dévoilé, lors du All-Star Tech Summit de ce vendredi, des vidéos mettant en scène des robots dotés d'intelligence artificielle intégrés à des séances d' entraînement des Golden State Warriors . Cette aide technologique, encore expérimentale, pourrait influencer le monde du basket-ball dans les mois ou les années à venir. Adam Silver, le commissaire de la NBA , a utilisé l'occasion du week-end du All-Star Game pour présenter les dernières innovations technologiques de la ligue.

Au cours du All-Star Tech Summit, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont révélé des robots conçus avec l'intelligence artificielle participant activement aux entraînements des Golden State Warriors. On peut y voir Stephen Curry, superstar de la franchise et considéré comme le meilleur tireur à trois points de la ligue, perfectionnant ses tirs grâce à la réception et aux passes d'un robot, capable également de renvoyer le ballon aux joueurs en temps réel. Si ces robots sont encore utilisés de manière expérimentale et ne font pas partie intégrante des entraînements quotidiens, il s'agit d'un aperçu prometteur des possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans le sport. L'utilisation de robots dans le basket-ball n'est pas limitée aux passes et aux tirs. D'autres séquences montrent des robots utilisés pour analyser des stratégies tactiques, offrant aux joueurs et aux entraîneurs des informations précieuses en temps réel.Bien que l'intégration de ces robots dans les entraînements quotidiens ne soit pas encore une réalité, leur développement et leur utilisation se font de plus en plus fréquents, suggérant un avenir où l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle majeur dans le monde du basket-ball. L'utilisation de robots pourrait également s'étendre à d'autres domaines, tels que la prévention des blessures, l'analyse des performances individuelles et le développement de programmes d'entraînement personnalisés. La NBA, en investissant dans ces technologies innovantes, montre son engagement à rester à la pointe de l'évolution du sport et à offrir aux joueurs les meilleurs outils possibles pour performer et progresser





