La nature arrive à renaître de ses cendres sur les 1 000 hectares de forêt domaniale testerine avalés par les flammes à l'été 2022. Les agents de l'Office national des forêts se sont chargés de la gestion de l'après-incendie.

La nature arrive à renaître de ses cendres sur les 1 000 hectares de forêt domaniale testerine avalés par les flammes à l'été 2022. Les agents de l'Office national des forêt s se sont chargés de la gestion de l'après-incendie.

Replantation ou régénération naturelle ? Les deux. En fonction des âges des arbres brûlés, des conditions climatiques, ou même de la proximité et de l'état du cordon dunaire, la nature arrive à renaître de ses cendres. Les techniciens de l'Office national des forêts ont pris la mesure du travail à engager dès septembre 2022, sur cette forêt publique.

Mathieu Brugère, technicien forestier territorial de l'Office national des forêts, indique que la régénération naturelle a porté ses fruits sur 500 hectares. Cependant, il a fallu replanter sur les endroits où la nature a peiné à renaître de ses cendres. L'ONF a puisé dans ses vergers à graines et dans sa banque de cônes pour replanter les jeunes pins





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