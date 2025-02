La NASA choisit une fusée SpaceX pour étudier les exoplanètes avec la mission Pandora

La NASA a choisi une fusée SpaceX pour sa nouvelle mission Pandora, qui vise à caractériser les atmosphères des exoplanètes et leurs étoiles hôtes. La sonde Pandora, intégrée au programme Pioneers de la NASA, utilisera un télescope pour analyser les transits des exoplanètes devant leur étoile, permettant aux scientifiques d'identifier la composition de leurs atmosphères. Le lancement de la mission est prévu pour l'automne prochain via une mission Transporter de SpaceX.

Une fois encore, la NASA fait le choix d'une fusée SpaceX pour l'une de ses missions. Baptisée Pandora, elle aura la lourde tâche de caractériser les atmosphères des exoplanètes ainsi que celles de leurs étoiles hôtes. La relation entre l'agence spatiale américaine et l'entreprise d'Elon Musk ne cesse de se renforcer. En effet, SpaceX est actuellement le seul transporteur d'astronautes américains vers la Station spatiale internationale (ISS) grâce à sa capsule Dragon.

Pandora s'inscrit dans le Pioneers Program de la NASA. Initié en 2020, ce programme vise à réaliser des études astrophysiques à moindre coût, en utilisant du matériel de taille relativement petite. La sonde est comprise dans une catégorie de vaisseaux pesant jusqu'à 320 kilogrammes et intégrera un télescope de 45 centimètres doté de détecteurs optiques et infrarouges.



La mission de Pandora consiste à étudier l'atmosphère des exoplanètes, c'est-à-dire des mondes situés au-delà de notre système solaire, et l'activité de leurs étoiles hôtes grâce à des observations multi-longueurs d'onde de longue durée. Concrètement, elle va analyser leurs transits, ces passages devant leur étoile qui provoquent une légère baisse de luminosité. Car en étudiant la lumière filtrée par l’atmosphère des planètes, les scientifiques peuvent identifier les éléments qui la composent, notamment l’hydrogène et l’eau. Toutefois, l’activité de l’étoile, comme les taches solaires, peut fausser ces mesures. C'est là qu'entrera Pandora en jeu, en corrigeant ces interférences grâce à une combinaison des observations en lumière visible et infrarouge, permettant ainsi de mieux distinguer la signature de l’exoplanète de celle de son étoile.



Pandora devrait être en mesure d'observer 20 exoplanètes différentes au cours d'une mission primaire d'un an, de quoi améliorer notre compréhension de la diversité des systèmes planétaires et de leur évolution. Conçu pour fonctionner sur une orbite héliosynchrone, Pandora pourrait être lancée via une mission Transporter de SpaceX, spécifiquement dédiée aux charges utiles sur de telles orbites. Peu de détails supplémentaires sont disponibles, mis à part un lancement qui se ferait potentiellement à l'automne. La mission s'inscrira également dans le cadre du programme VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) Launch Services de la NASA. Objectif : stimuler la croissance du marché commercial des lancements aux États-Unis, tout en facilitant un meilleur accès à l'espace pour les missions scientifiques et technologiques. Une preuve supplémentaire des ambitions de l'agence spatiale de faire appel au secteur privé, afin de réduire au maximum ses dépenses.





