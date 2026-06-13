La mort de Niño Guerrero, chef du Tren de Aragua, souligne la coopération États-Unis-Venezuela contre le narcoterrorisme

L'élimination du leader du Tren de Aragua lors d'une opération conjointe envoie un message fort aux organisations criminelles. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement diplomatique et sécuritaire entre Washington et Caracas, avec des implications pour la lutte contre le crime organisé en Amérique latine.

La mort du chef de l'organisation criminelle Tren de Aragua, lors d'une opération conjointe des États-Unis et du Venezuela, constitue un avertissement sévère contre les narcoterroristes, selon un responsable du Pentagone.

Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, leader de l'une des principales organisations criminelles latino-américaines, a été tué dans le sud du Venezuela. Cette opération illustre le rapprochement entre Washington et Caracas depuis la reprise des relations diplomatiques en mars, rompues en 2019. Le Pentagone a déclaré sur le réseau X que l'opération envoie un message clair : aucun refuge pour les narcoterroristes sur le continent américain.

Le ministère vénézuélien des Communications a confirmé la neutralisation de Niño Guerrero et le démantèlement de structures du crime organisé, après une annonce de Donald Trump sur Truth Social. Trump a partagé une vidéo montrant une frappe aérienne sur un bâtiment, affirmant que le Tren de Aragua n'avait plus de refuge. Niño Guerrero, 42 ans, était inculpé à New York depuis 2025 pour terrorisme et violence, avec une récompense de cinq millions de dollars promises par le département d'État.

Le procureur fédéral Jay Clayton l'a décrit comme le cerveau de la transformation du gang de prison vénézuélien en organisation terroriste transnationale. Le Tren de Aragua, créé en 2014 dans l'État d'Aragua, s'est étendu à huit pays d'Amérique du Sud et est accusé de trafic d'êtres humains, assassinats, enlèvements, trafic de drogue, extorsion et exploitation minière illégale.

En 2023, le gouvernement Maduro avait annoncé son démantèlement après la prise de la prison de Tocorón, mais un rapport d'Insight Crime de 2025 indique que Niño Guerrero avait fait de cette prison un centre de commandement luxueux, avec zoo, piscine et discothèque, grâce au contrôle informel des prisons par les "pranes". Le rapprochement États-Unis-Venezuela inclut un assouplissement progressif des sanctions contre Caracas, en échange de nouvelles lois sur les hydrocarbures et le secteur minier, ouvrant ces secteurs au privé dans un pays aux réserves pétrolières majeures.

Cette coopération sécuritaire marque une évolution stratégique dans la lutte contre le crime organisé transnational en Amérique latine





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