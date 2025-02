La Mort de Duo: Marketing ou Un Nouveau Départ pour Duolingo ?

Duolingo a créé un buzz en annonçant la mort de sa mascotte, Duo. S'agit-il d'une opération marketing ou d'une réelle volonté de changement ?

Mardi 11 février 2025, l'application d' apprentissage des langues Duolingo a provoqué une vague d'étonnement et de perplexité en annonçant la « mort » de sa chouette mascotte, Duo. « C'est le cœur lourd que nous vous informons que Duo, la chouette de Duolingo , est décédée », a publié la société sur son compte X. Le message, vu plus de 105 millions de fois ce jeudi 13 février 2025, a suscité de nombreuses spéculations sur les motivations derrière cette apparente « mort ».

Certaines théories avancent que Duolingo cherche à se débarrasser d'une image potentiellement ternie. En juin 2024, l'entreprise avait été critiquée pour avoir condamné l'homophobie tout en supprimant des contenus LGBTQI+ de sa version russe. Le message annonçant la mort de Duo mentionne que « Duo avait beaucoup d'ennemis », ce qui alimente les rumeurs d'une volonté de renforcer l'image de la marque en « enterrant » son ancienne mascotte.D'autres considèrent que cet événement est un simple coup marketing. En effet, Duolingo propose aux utilisateurs de transmettre leur numéro de carte de crédit « afin que nous puissions inscrire automatiquement à Duolingo Max en sa mémoire ». Cette hypothèse est renforcée par les précédents changements d'image de Duo, utilisés comme des outils promotionnels pour des mises à jour majeures. En 2024, la chouette avait été temporairement représentée comme vieillissante avant une mise à jour importante, et fin août, une chouette malade avait annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, cette « mort » de Duo a remis Duolingo au centre des conversations, avec des artistes, des marques et des licences qui ont exprimé leur « deuil » sur X. Duolingo, lancée en 2011, est devenue le leader du secteur de l'apprentissage des langues grâce à sa méthode ludique et à son équipe de communication redoutablement efficace, qui a encore une fois prouvé son talent à créer le buzz





