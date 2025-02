La Mort de Duo : Duolingo crée le buzz avec une campagne marketing audacieuse

L'application d'apprentissage des langues Duolingo a annoncé la « mort » de sa mascotte, Duo, sur X, provoquant une forte réaction sur les réseaux sociaux. Cette annonce suscite de nombreuses interrogations sur ses motivations : s'agit-il d'une opération de communication pour se réinventer après des controverses ou d'un coup marketing habile pour promouvoir son abonnement premium ?

Mardi 11 février 2025, l'application d' apprentissage des langues Duolingo a provoqué une réaction inattendue en annonçant la « mort » de sa mascotte, la chouette Duo, sur son compte X. Le message, « C'est le cœur lourd que nous vous informons que Duo, la chouette de Duolingo , est décédée », a été vu plus de 105 millions de fois lors de sa publication le jeudi 13 février 2025.

Cette annonce, qui sent le coup de com' à plein nez, a suscité de nombreuses interrogations sur les raisons de cette « mort » symbolique de la chouette qui représente l'image de l'application depuis 2012. Plusieurs hypothèses se sont propagées sur les réseaux sociaux.La première suggère que Duolingo cherche à se réinventer après une série de controverses. En juin 2024, l'application avait été critiquée pour avoir condamné l'homophobie de certains utilisateurs tout en supprimant des contenus LGBTQI+ de sa version russe. Le message de Duolingo mentionnant que « Duo avait beaucoup d'ennemis » nourrit cette idée de vouloir se débarrasser d'une image potentiellement « abîmée ». Une autre hypothèse, plus probable, est celle d'un simple coup marketing. Duolingo, sans être complètement folle, propose aux utilisateurs affligés par la disparition de Duo de communiquer leur numéro de carte de crédit afin d'inscrire automatiquement à Duolingo Max en sa mémoire. L'application a déjà utilisé cette stratégie à plusieurs reprises, modifiant l'image de Duo pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités. Au printemps 2024, la chouette était temporairement apparue vieillie avant l'annonce d'une mise à jour majeure. Fin août de la même année, une chouette malade annonçait l'arrivée de nouvelles matières dans l'application. Quoi qu'il en soit, cette « mort » de Duo a remis Duolingo au centre des conversations. Des artistes, des grandes marques et même des licences de jeux vidéo ont rapidement exprimé leur « chagrin » sur X. Lancée en 2011, l'application Duolingo est aujourd'hui leader incontesté du marché de l'apprentissage des langues grâce à son approche ludique et à sa communication efficace. Cette nouvelle opération ne fait que confirmer son talent à créer le buzz





