La montre Garmin Forerunner 55, une smartwatch de référence pour les sportifs

La montre Garmin Forerunner 55 est une smartwatch de référence pour les sportifs, en particulier pour les amateurs de course à pied. Elle est équipée d'un GPS qui suit avec précision l'itinéraire de vos courses à pied.

La montre Garmin Forerunner 55 est une smartwatch de référence pour les sportifs, en particulier pour les amateurs de course à pied . Elle est équipée d'un GPS qui suit avec précision l'itinéraire de vos courses à pied.

Cette montre connectée assure le suivi de votre fréquence cardiaque, avec une autonomie pouvant atteindre deux semaines en mode montre connectée. L'ensemble fonctionne sous Garmin OS, un écosystème compatible avec votre smartphone iOS ou Android. Grâce à l'analyse de l'historique d'entraînement et du niveau de forme, la montre Garmin Forerunner 55 vous propose des séances personnalisées. Le GPS intégré retrace votre parcours avec précision, mais pas seulement.

La montre enregistre votre allure, la distance parcourue et les données cardiaques en temps réel. Vous n'avez même pas besoin d'emporter votre smartphone avec vous : la montre suffit pour enregistrer l'intégralité de votre séance. Avec 105 avis et une note moyenne de 4,6 sur 5, la montre Garmin Forerunner 55 fait l'unanimité chez les amateurs de course à pied. À ce prix promotionnel, elle devient encore plus incontournable





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Garmin Forerunner 55 Smartwatch Sport Course À Pied GPS

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