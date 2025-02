La Montre Discrète de l'Agent Peter Sutherland dans Night Agent

Découvrez la montre portée par Gabriel Basso dans la série Netflix Night Agent. Une Casio vintage, pratique et discrète, idéale pour les agents secrets.

Si un jour vous vous lancez dans le monde du renseignement, nous vous conseillons vivement de choisir une montre discrète comme celle portée par Gabriel Basso dans la série Night Agent .

Dans cette série Netflix dont la deuxième saison rencontre un franc succès dans le monde entier, Peter Sutherland, joué par l'acteur américain Gabriel Basso, connu notamment pour ses rôles dans la série The Big C et le film Super 8, incarne un agent du FBI chargé de démanteler une conspiration qui s'insinue au sein du gouvernement américain. Son périple le mènera à travers les rues de New York et quelques villes avoisinantes, dans une course contre la montre pour sauver ce qui peut l'être. Sans dévoiler trop d'informations (j'ai encore terminé la saison 2), il est confirmé qu'il y aura une saison 3 de Night Agent, laissant donc présager une issue heureuse pour Peter Sutherland. Il n'est toutefois pas nécessaire de connaître la fin de cette saison 2 pour apprécier le choix de montre de l'agent. Dès le premier épisode de ce deuxième volet, Peter Sutherland se réfugie à New York après une mission ratée à Bangkok, en Thaïlande. En mode camouflage, il opte pour un appartement non meublé, un téléphone jetable, une vieille camionnette blanche et une montre noire discrète et pratique. Cette montre vintage, portée par Gabriel Basso dans la série Netflix, est un modèle signé Casio : la B640WB-1B de la collection Edgy, disponible pour seulement 59,90 euros. Un prix attractif pour cette montre vintage de 49 grammes, qui ne manque pas de fonctions pratiques pour un agent confidentiel. Chronomètre au 1/100e de seconde, modes de mesure “Temps écoulé”, “temps intermédiaire”, et “temps des 1ère et 2e places”, compte à rebours, répétition automatique, alerte par flash, clignotements avec avertisseur sonore pour les alarmes, signal des heures… Sans oublier le fameux rétroéclairage LED dont l'agent de Night Agent se sert dans sa camionnette blanche. Bref, vous avez là une montre Casio dans toute sa simplicité et son efficacité. Son look très basique, son bracelet à placage ionique noir et son prix quasi imbattable en font une montre idéale pour notre sélection des meilleures montres Casio Vintage





Night Agent Gabriel Basso Casio Montre Espionnage Gadgets

