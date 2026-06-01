La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite enfin disponible à moins de 50 euros chez Electro Depot

Découvrez la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, une montre connectée abordable et performante, désormais en vente chez Electro Depot pour 49,99 euros. Profitez d'un écran AMOLED, de la possibilité de passer des appels Bluetooth, d'un suivi sportif complet avec plus de 150 disciplines et d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Ses capteurs biométriques assurent un suivi de santé précis, tandis que sa puce GNSS garantit un positionnement satellite fiable. Une offre à ne pas manquer pour les amateurs de technologie et de sport.

La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite est un modèle qui est devenu très populaire grâce à des fonctionnalités très bien pensées et complètes.

Elle est enfin disponible chez Electro Depot à un prix inférieur à 50 euros. Sobre, mais élégante, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite propose un très bel écran AMOLED de 1,96 pouce de diagonale. Bien entendu, grâce au protocole Bluetooth, vous pouvez procéder à des appels en laissant votre smartphone dans la poche. Votre voix ressort particulièrement bien grâce à la présence de 2 microphones et d'un procédé de réduction des bruits environnants.

Ces microphones sont précis sur une portée de 80 cm. N'attendez pas une seconde de plus pour vous rendre dans le magasin Electro Depot près de chez vous, ou directement sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne, et acquérir votre montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, proposée au prix de 49,99 euros.

Parmi les grandes innovations qui ont fait le succès de la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, nous trouvons une puce GNSS qui vous propose un positionnement par satellite en utilisant 5 systèmes totalement indépendants du GPS de votre smartphone. Parce que le sport est bon pour la santé, la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite vous propose plus de 150 disciplines aussi bien d'intérieur que d'extérieur.

À ceci s'ajoutent les activités aquatiques et un mode est spécialement présent pour la nage en piscine. La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Bien entendu, de nombreux capteurs biométriques sont en contact avec votre peau pour vous fournir des données relatives à votre état de santé, comme votre fréquence cardiaque ou encore votre taux d'oxygène sanguin.

Voici une offre remarquable que nous propose ici Electro Depot sur la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, encore disponible au prix de 49,99 euros. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

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