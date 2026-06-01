La montre connectée HUAWEI Watch GT 5 Pro est désormais moins chère

La montre connectée HUAWEI Watch GT 5 Pro est désormais disponible à un prix réduit de 249,99 euros. Cette montre offre de nombreuses fonctionnalités, notamment un GPS double bande, des données de course détaillées et des cartes de parcours pour les amateurs de golf. Elle est également capable de suivre la plongée en apnée jusqu'à 40 mètres.

Incroyable mais vrai, HUAWEI fait chuter le prix de sa célèbre montre connectée Watch GT 5 Pro. Le premier truc qui saute aux yeux avec la HUAWEI Watch GT 5 Pro, c'est le soin apporté aux matériaux.

Le boîtier en titane et le verre saphir donnent un rendu bien plus sérieux que beaucoup de modèles remplis de plastique brillant. L'écran AMOLED garde une bonne lisibilité même en plein soleil pendant une sortie vélo ou une séance de running. La montre fonctionne avec Android comme avec iPhone et permet aussi de répondre aux appels Bluetooth directement depuis le poignet.

La batterie tient plusieurs jours sans demander de recharge permanente, ce qui change vite la façon de porter une montre connectée. HUAWEI accompagne aussi cette offre avec les FreeBuds SE 2 offerts. La HUAWEI Watch GT 5 Pro revient actuellement à 249,99 euros au lieu de 379,99 euros, soit 130 euros de réduction chez HUAWEI. La montre ne tourne pas autour de trois statistiques basiques vues partout ailleurs.

Pendant un trail, le GPS double bande suit le parcours avec précision même dans les zones boisées ou les chemins plus compliqués. Les données de course donnent des informations détaillées sur la foulée et le rythme pendant l'effort. Les amateurs de golf retrouvent aussi les cartes de parcours directement sur la montre avec les distances et plusieurs informations utiles pendant une partie.

La plongée en apnée jusqu'à 40 mètres fait également partie des fonctions disponibles, un détail encore assez rare dans cette gamme de prix. La HUAWEI Watch GT 5 Pro donne surtout l'impression d'avoir été construite pour les personnes qui bougent souvent et veulent une montre solide capable d'encaisser bien plus qu'une simple séance de marche





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