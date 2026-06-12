La montre connectée Huawei Watch Fit 5 Pro : une merveille de l'ingénierie

La montre connectée Huawei Watch Fit 5 Pro est une véritable merveille de l'ingénierie, conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants des utilisateurs. Compatible avec les smartphones sous Android et iOS, elle propose une gamme de fonctionnalités impressionnantes.

La montre connectée Huawei Watch Fit 5 Pro est une véritable merveille de l'ingénierie, conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants des utilisateurs. Compatible avec les smartphones sous Android et iOS, elle propose une gamme de fonctionnalités impressionnantes.

Le cadre central est fabriqué en alliage d'aluminium, tandis que la lunette est en alliage de titane, ce qui en fait une montre très solide et légère, pesant seulement 30,4 grammes. Vous pouvez choisir entre deux offres promotionnelles : utiliser le code A50FIT5PRO pour obtenir la montre au prix de vente, soit 299,99 euros, ou garder le prix original et recevoir une paire d'écouteurs sans fil.

La montre connectée vous permet de passer des appels, de régler vos achats, d'accéder à la météo ou à vos playlists, et même d'analyser votre fréquence cardiaque. Mais ce n'est pas tout, elle est également équipée de fonctionnalités pour les sports, telles que le football, le badminton, le vélo ou le golf, avec plus de 17000 parcours réels. Vous pouvez également utiliser la montre pour la plongée en apnée ou la course à pied.

En extérieur, la montre est équipée d'un GPS et de cartographie, et propose des mouvements quotidiens pour les plus sédentaires. Vous pouvez acheter la montre connectée Watch Fit 5 Pro sur le site officiel de Huawei, initialement vendue 299,99 euros





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Montre Connectée Huawei Watch Fit 5 Pro Android Ios GPS Cartographie Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les écouteurs Huawei Free Arc sont disponibles à prix réduitPremiers écouteurs open-ear à contours d’oreille signés Huawei, les Free Arc redéfinissent ce que porter des écouteurs toute la journée devrait vraiment faire ressentir. Et avec actuellement 50 euros de remise, difficile de résister

Read more »

Gemini Pro devient plus abordable avec une baisse de l'abonnement Google AI PlusUne guerre des prix serait-elle en train de commencer du côté des géants de l'intelligence artificielle ? Vu la décision de Google de réduire agressivement le tarif de son abonnement le moins cher, on peut le penser.

Read more »

REDMAGIC 11S Pro : monstre de puissance, ce smartphone étonne même les plus aguerrisC'est le moment que tous les fans de gaming attendaient : le tant attendu REDMAGIC 11S Pro est désormais officiellement disponible en vente libre. Si vous cherchiez le moment idéal pour mettre la main sur cette console de jeu de poche, le voici. Attention toutefois, les stocks risquent de s'épuiser...

Read more »

Le Huawei Mate X7 : un smartphone pliable ultra-premium, mais avec des concessions logiciellesLe Huawei Mate X7 est un smartphone pliable qui promet une robustesse inédite et un équipement photographique premium, mais les sanctions américaines le découragent. Il se fait croquer face aux pliables du moment et ne mériterait pas la note maximale, mais il a de sérieuses lacunes.

Read more »