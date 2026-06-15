La montre connectée HUAWEI Watch Fit 5 Pro en promotion sur le site officiel

La montre connectée HUAWEI Watch Fit 5 Pro, qui est compatible avec les appareils iPhone et Android, est en promotion sur le site officiel de HUAWEI. Cette montre est équipée d'un GPS, du Bluetooth 6.0, du paiement NFC et d'un espace de stockage de 64 Go. Elle est également équipée d'un système TruSleep 5.0 qui analyse les différentes phases de sommeil et leur stabilité.

La montre connectée HUAWEI Watch Fit 5 Pro, une montre de sport qui attire l'attention des athlètes, est en promotion sur le site officiel de HUAWEI.

Cette montre, qui est compatible avec les appareils iPhone et Android, est équipée d'un GPS, du Bluetooth 6.0, du paiement NFC et d'un espace de stockage de 64 Go. Son design soigné et son poids léger la rendent très confortable à porter. HUAWEI accompagne la montre d'un coupon de 50 euros avec le code A50FIT5PRO. La montre est également équipée d'un système TruSleep 5.0 qui analyse les différentes phases de sommeil et leur stabilité.

Elle permet également de réaliser un ECG directement depuis le poignet et de surveiller la fréquence cardiaque. La montre est capable de prévenir des contacts d'urgence lorsque la montre est associée à un smartphone compatible. HUAWEI annonce par ailleurs jusqu'à 10 jours d'autonomie en utilisation légère et une recharge complète en environ 75 minutes





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