La montre connectée Huawei Watch FIT 5 Pro arrive sous les 300 euros pour concurrencer les Apple Watch. Elle est disponible avec une remise de 50 euros, de cadeaux offerts et d'accessoires proposés à prix réduit sur la boutique Huawei.

La nouvelle montre connectée de Huawei , la Watch FIT 5 Pro, arrive sous les 300 euros pour concurrencer les Apple Watch . Elle est disponible avec une remise de 50 euros, de cadeaux offerts et d'accessoires proposés à prix réduit sur la boutique Huawei .

Les montres connectées au-delà de 400 euros ne gardent plus le monopole du suivi santé et du sport. Avec la Watch FIT 5 Pro, Huawei propose un modèle fin et discret avec un boîtier en titane et un verre saphir, compatible avec Android et iPhone via l'application Huawei Santé. Le cadran rectangulaire affiche les notifications, le suivi d'activité et les mini-entraînements animés. Le paiement NFC est disponible et AppGallery permet d'ajouter des applications compatibles avec la montre.

La Watch FIT 5 Pro adopte un boîtier en titane et un verre saphir qui résiste aux rayures, avec un écran AMOLED FullView de 1,82 pouce en 480 × 336 pixels pour garder une bonne lisibilité sous une forte lumière ou en obscurité. Elle résiste à l'eau avec une certification 5 ATM. Elle utilise le Bluetooth 6.0 pour la liaison avec le téléphone.

L'autonomie atteint les 10 jours avec une recharge pleine par induction de la batterie en peu de temps. La Watch FIT 5 Pro regroupe plusieurs fonctions santé et sport avec l'ECG pour surveiller le cœur et le GPS pour les trajets et la position, ainsi que TruSleep 5.0 pour le sommeil, le suivi émotionnel, le stress et la santé féminine.

Un accès de trois mois à HUAWEI Santé+ est offert avec des programmes d'entraînement, des méditations guidées et des exercices de respiration





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