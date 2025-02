La montre connectée AuroraSync SynchroSound R7 Pro intègre des écouteurs sans fil

La marque chinoise AuroraSync lance sa montre connectée SynchroSound R7 Pro, qui intègre des écouteurs sans fil cachés dans le boîtier. La montre propose un écran LCD IPS de 1,46 pouce, une autonomie de 7 à 14 jours et des fonctions de santé.

Huawei a trouvé des imitateurs. Sur le modèle du géant chinois qui lançait, il y a deux ans, une montre connectée relativement basique, la marque chinoise AuroraSync, derrière le projet Kickstarter, présente la SynchroSound R7 Pro. En effet, la montre peut s'ouvrir, avec l'écran qui se soulève, pour laisser apparaître une paire d' écouteurs sans fil cachés dans le boîtier. AuroraSync indique avoir intégré un écran LCD IPS de 1,46 pouce avec une définition de 360 x 360 pixels.

Concernant l'autonomie, la batterie de 280 mAh devrait permettre 7 à 14 jours d'utilisation. Les fonctions de santé ne seraient pas délaissées, puisque la SynchroSound R7 Pro devrait intégrer plusieurs capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, le sommeil et d'autres paramètres de fitness





