La Monnaie de Paris lance le Marianne Or, une nouvelle gamme de pièces en or pur

La Monnaie de Paris a dévoilé une nouvelle gamme de pièces en or pur destinée au marché de l'investissement. Avec le Marianne Or et sa déclinaison numérique, l'institution entend renouer avec la tradition des grandes monnaies françaises tout en profitant de l'envolée du cours de l'or.

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La Monnaie de Paris veut reprendre pied sur le marché de l'or d'investissement. L'institution publique lance le Marianne Or, une nouvelle gamme de pièces en or pur frappées à Paris, présentée comme le premier véritable bullion français moderne. La commercialisation a débuté mardi pour une partie de sa clientèle fidèle avant une ouverture au grand public le 16 juin.

Avec cette offensive, la Monnaie de Paris entend s'installer sur un marché dominé depuis des décennies par des références internationales comme le Krugerrand sud-africain ou le Maple Leaf canadien. Le bullion désigne une pièce d'investissement dont la valeur repose avant tout sur le poids du métal précieux, sa pureté et le cours mondial de l'or, davantage que sur son intérêt numismatique.

Le Marianne Or sera proposé en quatre formats, de l'once d'or au dixième d'once, tous frappés en or pur à 999,9 ‰. La pièce arbore une Marianne modernisée coiffée du bonnet phrygien, tandis que le revers représente l'ensemble des territoires français, outre-mer compris. Le graveur général Joaquin Jimenez revendique une création contemporaine inscrite dans la continuité des grandes monnaies françaises. La Monnaie de Paris propose également une version dématérialisée, baptisée e-Marianne Or.

Dans ce cas, l'or physique est conservé par l'institution, l'investisseur pouvant revendre en ligne ou demander à tout moment la livraison de ses pièces. Le dispositif doit répondre à une clientèle plus habituée aux usages numériques et à la gestion patrimoniale à distance. Ce lancement intervient dans un contexte de flambée du cours de l'or. En un an, le métal précieux a progressé de plus de 30 % en euros selon plusieurs indices de marché.

Sur cinq ans, la hausse dépasse 150 %. Les tensions géopolitiques, les inquiétudes sur les monnaies fiduciaires et la recherche de valeurs refuges alimentent cet engouement mondial pour les actifs tangibles. Pour Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris, l'objectif est de démocratiser et moderniser le marché de l'or en France.

L'établissement public, qui a réalisé 197 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, voit dans cette activité un nouveau relais de croissance à la croisée du patrimoine, de l'investissement et du numérique





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