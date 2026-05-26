La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une nouvelle monnaie d'investissement en or pur

La Monnaie de Paris lance, mardi 26 mai, le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur, aussi appelée bullion. Elle permettra de la détenir physiquement ou de choisir la forme dématérialisée, l'or étant dans ce cas conservé de manière sécurisée par l'institution.

Marianne-or : quelle est cette nouvelle monnaie d'investissement en or pur lancée par la Monnaie de Paris ? La Monnaie de Paris lance, mardi 26 mai, le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur , aussi appelée bullion.

Il y aura la possibilité soit de la détenir physiquement soit d'opter pour la forme dématérialisée, l'or étant dans ce cas conservé de manière sécurisée par l'institution. L'établissement public, qui produit les pièces françaises depuis plus de 1.000 ans, va frapper ces nouvelles pièces en or au coeur de Paris, sur les quais de Seine ou elle a pris ses quartiers en 1775.

La pièce, frappée d'un côté du symbole républicain de Marianne et de l'autre de la carte des territoires français, existera en quatre formats, tous en or pur à 999 millièmes, allant de l'once d'or (31,1 grammes) au dixième d'once d'or (3,11 grammes)





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