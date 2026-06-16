La Monnaie de Paris lance le Marianne Or, un nouveau bullion d'or

La Monnaie de Paris a lancé son premier bullion, le Marianne Or, un type de pièce reconnu à l'international dont le prix est calqué sur sa valeur en or. Cette activité en pente descendante représente 70 % de la production de l'institution.

La Monnaie de Paris a ouvert son guichet aux particuliers français intéressés par une nouvelle pièce d'or, le Marianne. Cela représente plus qu'un simple bout de métal jaune pour les spécialistes.

Ce mardi, la Monnaie de Paris a lancé son premier bullion, un type de pièce reconnu à l'international dont le prix est calqué sur sa valeur en or. Jusqu'alors, en Europe, seules l'Austrian Mint de Vienne et la Royal Mint de Londres fabriquaient ce type de pièces d'or dites d'investissement. La Monnaie de Paris s'était plutôt spécialisée dans la fabrication de pièces et de billets courants et de pièces d'or de collection, valant bien plus que leur poids en or.

Face à ce manque de bullions français officiels, quelques sociétés de revente de monnaies ont décidé de combler le vide et de vendre leurs propres pièces d'investissement tricolores. Des initiatives privées frappées, toutefois, en dehors de France et sans droit d'inscrire valeur monétaire en euros dessus. Après des années d'absence, la Monnaie de Paris a donc décidé d'entrer sur ce marché pour sécuriser son avenir. Cette activité en pente descendante représente 70 % de la production de l'institution.

Si son PDG, Mark Schwartz, assure ne pas avoir de crainte pour l'avenir, il confirme voir en le Marianne Or Nouvelle pièce d'or de la Monnaie de Paris : est-ce plus avantageux que les ETF répliquant le cours du métal précieux ? La fabrique à l'origine des Louis d'or et des Napoléons démarre tout juste sa production de bullions. Pour autant, le patron de l'institution ne cache pas son ambition.

La Monnaie de Paris veut devenir un acteur majeur sur le marché des bullions. Le Marianne Or risque de faire de l'ombre aux vendeurs d'or historiques de la place. Cela représente bien plus qu'un simple bout de métal jaune pour les spécialistes. La Monnaie de Paris a donc décidé d'entrer sur ce marché pour sécuriser son avenir.

Cette activité en pente descendante représente 70 % de la production de l'institution. Si son PDG, Mark Schwartz, assure ne pas avoir de crainte pour l'avenir, il confirme voir en le Marianne Or Nouvelle pièce d'or de la Monnaie de Paris : est-ce plus avantageux que les ETF répliquant le cours du métal précieux ? La fabrique à l'origine des Louis d'or et des Napoléons démarre tout juste sa production de bullions.

Pour autant, le patron de l'institution ne cache pas son ambition. La Monnaie de Paris veut devenir un acteur majeur sur le marché des bullions





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