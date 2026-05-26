La Monnaie de Paris lance la Marianne‑or, nouvelle pièce d'or d'investissement

La Monnaie de Paris introduit la Marianne‑or, un bullion d'or pur à 999 % disponible en version physique et numérique. Depuis 27 mai, 6 000 clients propriétaires pourront l'acquérir, avant une mise en marché globale en juin. Ce projet de quatre ans vise à repositionner la France sur le marché international de l'or d'investissement, en rivalisant avec les leaders britanniques, canadiens et américains, et à offrir aux investisseurs une valeur refuge tangible à l'ère numérique.

La Monnaie de Paris, institution emblématique née en 1775, se prépare à relancer sa présence sur le marché mondial de l' or d'investissement en lançant une nouvelle pièce d'or pur baptisée Marianne‑or.

Ce bullion, frappé à 999 % d'or, sera distribué à ses 6 000 clients historiques à partir du 27 mai, avant de se lancer dans une commercialisation plus large le 16 juin. La pièce, disponible en quatre formats et accessible aussi bien sous forme physique que numérique, promet de séduire une génération d'investisseurs à la recherche de valeurs refuges solides face aux tensions économiques et géopolitiques actuelles.

Sous l'œil du directeur général, le projet, mûri depuis quatre ans, illustre une volonté de réinventer la marque monétaire française et de concurrencer des leaders internationaux tels que le Britannia, le Maple Leaf ou l'American Gold Eagle. Le design de la Marianne‑or, réalisé par le graveur général Joaquin Jimenez, conserve la tradition marquante de la Monnaie de Paris tout en y apportant une touche contemporaine : l'effigie de la Marianne, symbole de liberté et de transition republicaine, présente un bonnet phrygien, et l'autre face expose la carte des territoires français.

Ce choix scénique vise à renforcer le lien entre la pièce et le patrimoine national, tout en la rendant attrayante pour les collectionneurs et les investisseurs. Le marché de l'or est en pleine croissance. En 2025, l'once d'or a bondi de 65 % pour atteindre près de 3 900 € la livre, poussant de nombreux particuliers à la considérer comme une sauvegarde de patrimoine.

Contrairement aux monnaies de collection, le or pur d'une pièce comme la Marianne‑or est destiné à la conservation de valeur plutôt qu'à un usage numismatique. La Monnaie de Paris prévoit de produire près de 100 000 pièces cette année, sans limite de quantité, afin de répondre à la demande croissante.

En se positionnant sur ce segment florissant, Paris aspire à rattraper le manque de monopée française sur le marché international de l'or d'investissement, où les anciens Napoléons et Louis d'or ne circulent plus que sur un marché d'occasion. Parallèlement, la voix de la recherche d'une valeur refuge tangible apparaît comme une réaction aux incertitudes économiques, notamment l'inflation persistante et la volatilité des marchés financiers.

En offrant une plateforme dématérialisée pour la possession de pièces physiques, la Monnaie de Paris mélange innovation technologique et tradition monétaire, ouvrant la voie à un nouveau modèle d'investissement. Ce lancement marque également un renouveau stratégique pour l'institution française, qui s'efforce de retrouver un rôle de leadership dans le domaine de la monnaie d'investissement, tout en accentuant l'émotion et le patrimoine civils.





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