La Monnaie de Paris lance de nouvelles pièces d'or fin : une alternative aux ETF ?

La Monnaie de Paris a annoncé la création de 100 000 nouvelles pièces d'or fin, appelées Marianne, qui seront disponibles physiquement et numériquement. Ces pièces seront fabriquées à 999 millièmes et seront disponibles en différentes tailles, allant d'une once à un dixième d'once.

La Monnaie de Paris a annoncé la création de 100 000 nouvelles pièces d'or fin, appelées Marianne, qui seront disponibles physiquement et numériquement. Ces pièces seront fabriquées à 999 millièmes et seront disponibles en différentes tailles, allant d'une once à un dixième d'once.

La Monnaie de Paris propose également la possibilité de fabriquer ces pièces à tout moment, moyennant une commission de 4 % à 12 % de la valeur de l'objet et 10 euros de frais pour la livraison. Les e-Marianne seront inscrites dans les comptes des clients, mais pas créées physiquement.

La Monnaie de Paris concurrence et même bat les ETF et autres produits financiers adossés au métal jaune sur plusieurs points, notamment en termes de conservation et de rapidité de revente. Cependant, les frais de transaction pour l'achat ou la revente d'un e-Marianne sont plus élevés que ceux des ETF, à 3 % à l'achat et 1,3 % en cas de revente directement depuis le site de la Monnaie de Paris.

Chaque année, l'institution va prélever 0,5 % de frais aux détenteurs de e-Marianne contre 0,1 % à 0,3 % de frais annuels pour la plupart des ETF. La fiscalité est également un point essentiel à prendre en compte avant de se ruer sur cette nouvelle monnaie.

Les pièces d'or d'investissement (fabriquées après 1800) sont soumises à deux régimes fiscaux distincts : une taxe sur la plus-value qui correspond à 36,2 % de la plus-value réelle avec une dégressivité de 5 % chaque année à partir de la troisième année de détention. Après 22 ans, un détenteur d'une pièce peut donc revendre sans payer de taxe à condition de disposer de la facture d'achat à son nom.

Les ETF, en revanche, sont soumis à des taxes payées lors de leur revente qui dépendent du compte depuis lequel ils ont été achetés. Un épargnant vendant des parts de fonds depuis un compte-titres verra sa plus-value être taxée au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %. Certaines assurances-vie intègrent également des fonds adossés au cours du métal jaune, avec des arguments fiscaux de taille





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