La Moldavie proteste contre l'explosion de drones russes sur son territoire

La Moldavie a déposé une plainte auprès de Moscou après que des drones russes aient explosé sur son territoire, alors qu'ils étaient initialement destinés à des infrastructures ukrainiennes. Les autorités moldaves ont dénoncé ces actions comme étant « inacceptables » et ont mis en garde contre les risques croissants pour la stabilité régionale.

Jeudi, la Moldavie a déposé une plainte auprès de Moscou suite à l'explosion de drones russes sur son territoire, initialement destinés à des infrastructures ukrainiennes. La présidente pro-européenne Maia Sandu a déclaré sur X que des drones Shahed avaient violé l'espace aérien moldave et que deux d'entre eux avaient explosé sur le sol national, soulignant que la Russie « ne respectait aucune frontière ».

D'après les autorités, les deux engins se sont écrasés dans des champs du sud du pays, à proximité de la frontière ukrainienne, sans faire de victimes. Des débris de drones ont également été découverts dans un troisième endroit.Le gouvernement moldave, dans un communiqué, a expliqué que ces « preuves concrètes » avaient été présentées à l'ambassadeur russe Oleg Ozerov, « convoqué en urgence ». Le ministère moldave des Affaires étrangères a « vivement protesté contre ces actions inacceptables » et a mis en lumière le survol fréquent de son espace aérien par des drones russes, ce qui, selon lui, « accroît les risques pour la stabilité régionale ». En guise de sanctions, Chisinau a décidé de fermer le centre culturel russe, ouvert en 2009 et employant, selon la presse moldave, six diplomates russes en 2023.Dans cette ex-république soviétique qui s'est tournée vers l'Europe sous la présidence de Maia Sandu mais où l'influence russe reste forte, le Parti socialiste favorable au Kremlin a « condamné une provocation et une décision sans précédent », témoignant de la « russophobie » ambiante. « C'est un coup direct porté à des centaines de milliers de citoyens moldaves, pour qui la langue russe, la culture russe et l'histoire russe sont des parties intégrantes de leur identité », a déclaré le parti dans un communiqué. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a trois ans, la Moldavie a drastiquement réduit l'activité diplomatique russe sur son territoire, expulsant notamment 45 personnes à l'été 2023. En Roumanie, le ministère de la Défense a annoncé qu'un drone avait « brièvement » traversé son espace aérien près de la ville ukrainienne de Reni, sur le Danube, puis s'était dirigé vers l'Ukraine. Des recherches sont en cours dans une autre zone « possiblement touchée » par un drone, « sans qu'aucun dommage matériel n'ait été signalé ». Dans le cadre de son offensive, Moscou mène régulièrement des attaques de drones et de missiles contre les infrastructures portuaires de l'Ukraine, proches de la Roumanie et de la Moldavie. Les deux pays, qui ont découvert à de nombreuses reprises des débris de drones, condamnent régulièrement les violations répétées de leur espace aérien. En septembre, les ministres de la Défense du flanc oriental de l'Otan avaient appelé à une « réponse collective » face à ces incidents. Pour l'Otan cependant, rien n'indique à ce stade qu'ils constituent une « attaque intentionnelle » de la Russie contre des États membres de l'Alliance





