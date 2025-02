La mise en commun des distributeurs d'argent : Le cash français se réinventent

Face à la baisse des retraits en espèces, quatre grandes banques françaises s'allient pour mutualiser leurs distributeurs d'argent, témoignant d'une évolution du paysage bancaire français. Cette initiative coïncide avec une tendance européenne à la réduction des transactions en espèces, malgré leur persistance, notamment dans les pays du Nord et du Sud de l'Europe. Le texte explore les raisons de cette diminution, les habitudes de consommation en rapport avec l'utilisation du cash et les initiatives prises par l'Union européenne pour préserver son usage.

Le projet de mise en commun des distributeurs d'argent de quatre grandes banques françaises (Caisse d’épargne, CIC, Société générale et BNP Paribas) a annoncé mardi 11 février vouloir mutualiser 7 000 distributeurs et en supprimer 3 000 par la même occasion.

Cette décision, jugée nécessaire pour compenser la baisse des retraits effectués par les Français, reflète une tendance à l'échelle européenne où les transactions en argent liquide reculent chaque année, bien qu'elles ne soient pas près de disparaître. En 2024, elles sont utilisées dans les commerces lors de 52 % des transactions, contre 59 % en 2022. En France, les données sont similaires, 51 % des transactions sont effectuées en liquide, soit une baisse de quatre points par rapport à 2023.Si les transactions en espèces sont les plus fréquentes, elles ne représentent en réalité que 36 % de la valeur échangée. En clair, on n'utilise pas l'argent liquide pour les plus grands achats. À ce sujet, le baromètre de la Monnaie de Paris sur le cash en France estime qu'un Français a en moyenne 55 € d'espèces dans son portefeuille. De quoi tout de même faire de petites emplettes.L'utilisation du cash est très différente selon les zones géographiques en Europe. Dans les pays du Nord, comme le Danemark, la Suède et la Finlande, les consommateurs ne règlent qu'un tiers de leurs achats en liquide. En Suède, où on trouve comme aux États-Unis, des magasins qui ne prennent que les cartes bancaires, seulement 28 % des transactions sont effectuées en espèces. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, deux tiers des achats sont encore réglés en cash. Une habitude culturelle qui perdure aujourd'hui et qui pourrait s'expliquer par un souci de contrôler ses dépenses ou de préserver sa vie privée. Dans les pays du sud de l'Europe, aussi, l'argent liquide reste très majoritaire. À défaut de toujours trouver une place dans leur porte-monnaie, les pièces et les billets de banque gardent une place dans le cœur des Français. Selon le baromètre de la Monnaie de Paris, 95 % d'entre eux font confiance aux espèces, et 80 % disent être attachés à leur utilisation. Lors des crises, les transactions en cash augmentent drastiquement. Par exemple, pendant le Covid, la masse d'espèces en circulation a augmenté de près de 10 % rappelle la BCE. Une tendance en vogue sur les réseaux sociaux consistant à répartir son budget en argent liquide dans différentes enveloppes, chacune consacrée à un poste de dépense particulier : alimentation, vêtements, loisirs… S'il n'est pas sûr que cette technique permette de réaliser beaucoup d'économies, elle prouve que le cash n'a pas dit son dernier mot. Un attachement que l'Union européenne compte bien développer. La BCE vient de dévoiler les thèmes des deux prochaines séries de« EuroBillTracker », un outil qui permet de suivre ses euros à la trace.





