La Miraculine : Baies du Miracle Ou Simple Truc Gustatif ?

Découvrez les bienfaits et les limites de la miraculine, une baie africaine réputée pour modifier le goût des aliments et favoriser une sensation de sucré. L'expert diététicienne Alexandra Murcier analyse son impact sur le plaisir alimentaire et propose des alternatives pour une consommation responsable de sucre.

C'est une petite baie rouge encore peu connue en France, mais dont on croise le nom en faisant des recherches liées à la perte de poids . La miraculine, ou 'baie du miracle', est un édulcorant naturel , qui permet d'apprécier l'alimentation différemment. Alors, trouvaille géniale ou aliment à consommer avec modération ? \'La miraculine contient une protéine qui permet de changer le goût des aliments consommés ensuite.

Donc, si on consomme de la miraculine, tout ce qui le sera après paraîtra beaucoup plus sucré', lance Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste. Cela s’explique par l’effet de la petite baie sur les récepteurs gustatifs. Une nouvelle façon d'apprécier les aliments acides Un atout qui peut servir avant de manger un aliment à la saveur particulière, notamment acide, comme un citron. 'Certaines personnes conseillent d’en prendre avant de manger pour qu'il paraisse sucré', continue-t-elle. L'effet recherché ? Manger sucré, mais sans prendre de poids. Cela n’est 'qu’un effet sur les papilles, une manière de tromper son cerveau', insiste Alexandra Murcier. Ainsi, plus l’aliment sera acide, plus les bienfaits de la miraculine se remarqueront. Ils peuvent durer jusqu’à vingt minutes. \ Achetée sous forme de comprimés ou en poudre, la miraculine se trouve dans certains magasins bio, mais essentiellement sur Internet. 'Attention à la provenance, avertit d’emblée l’experte. C’est un produit qui vient de loin, ne se trouve pas facilement, et se vend à un prix assez élevé'. Le petit fruit exotique ne se trouve qu’en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Ghana. Lire aussi Miel ou sirop d'agave : quelle est la meilleure alternative saine au sucre ? La miraculine, une fausse bonne idée ? Consommer de la miraculine n’est pas déconseillé. Il peut s’agir d’une expérience gustative : qui n’a pas rêvé de rendre son pamplemousse moins amer sans ajouter un peu de sucre, ou de croquer dans un citron comme si l'on savourerait un sorbet ? Si l'expérience gustative peut être amusante, beaucoup l'utilisent dans une logique de perte de poids, à laquelle la diététicienne n'adhère pas, notamment parce qu'elle ne recommande jamais la prise de la petite baie à ces clients. 'Plusieurs choses comptent dans le plaisir alimentaire : le goût, l’odorat, l’odeur, l'imaginaire de l'aliment. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui a vraiment envie de manger du sucre et qui a envie de perdre du poids, va prendre du plaisir en mangeant de la miraculine avant de croquer dans un citron', rappelle-t-elle. Un conseil ? Ne pas encourager les consommateurs.rices à 'adorer le goût sucré', mais plutôt à 'déshabituer les gens' à ce dernier. Pour l’experte, une personne qui souhaite diminuer sa consommation de sucre – un véritable enjeu de santé publique -, doit plutôt passer par là. Cela passe par la diminution de la consommation des aliments transformés ou en instaurant de nouvelles habitudes. La première, très peu commune chez les Français.es : prendre un petit déjeuner-salé. 'Cela aura un impact sur notre glycémie, sur notre taux de sucre dans le sang dans la journée et va le réguler'. Mais alors, quelle alternative à la miraculine ? Alexandra Murcier soulève l’idée du chrome : 'un complément alimentaire relativement naturel, qui équilibre la glycémie'. Une façon de 'réduire un peu les fringales de sucre' et de ne pas constamment en chercher la saveur. Toutefois, des recherches scientifiques, dont une menée par l’Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), en 2017, mettent en avant ses bienfaits pour une partie de la population. La miraculine s’avérerait bénéfique pour les personnes traitées pour le cancer, connaissant une altération du goût. Lire aussi Le chrome fait-il vraiment maigrir





