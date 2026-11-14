La Minoterie, un nouveau cidre normand né dans une ancienne tour de moulin

Découvrez comment Laure Sourdin transforme une ancienne minoterie historique en Manche en un producteur de cidre d'exception, alliant tradition et modernité.

Le cidre normand sort enfin de l'ombre de la galette saucisse et des traditionnelles gâteaux des rois. Ce breuvage historique connaît un regain d'intérêt majeur, porté à la fois par des marques modernes et par une poignée de producteurs créatifs. Il gagne progressivement les terrasses, les tables étoilées et les cavistes spécialisés dans le " nature ".

Un exemple emblématique de cette mue est La Minoterie, située dans le sud de la Manche. Cette nouvelle production se distingue par son cadre atypique et son engagement pour un produit de qualité. C'est ici que s'invente un autre visage du cidre, loin des clichés habituels.

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Une ancienne tour de moulin renaissante

Au bord de la Sienne, une tour de béton de 22 mètres domine les méandres du cours d'eau. Pendant près d'un siècle, cette infrastructure industrielle a servi à moudre le grain pour nourrir le bétail local. Aujourd'hui, Laure Sourdin y vend ses cidres, insufflant une nouvelle vie à ce lieu emblématique.

Elle a racheté l'immense bâtisse, qui était colonisée par les pigeons depuis plus de quarante ans. Sa démarche est patiemment construite, avec une restauration minutieuse des 3 500 mètres carrés du site. Cette transformation physique du bâtiment reflète la volonté de créer un espace dédié à l'excellence de la boisson.

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Un parcours atypique dans la finance

Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune Normande à faire du cidre. Elle a passé dix ans dans la finance de marché, travaillant à Paris puis à Londres. C'est durant cette période professionnelle qu'elle a découvert les effervescents anglais, élargissant son horizon gustatif.

Ce passage par la haute finance lui a permis d'observer les tendances et les marchés internationaux. Elle a ainsi pu comparer les pratiques viticoles et cidricoles étrangères avec la réalité locale. Cette expérience a joué un rôle clé dans sa décision de revenir aux sources et de créer sa propre marque.

Une identité forte et une cuisine de terroir

L'approche de Laure Sourdin s'inscrit dans une quête de l'authenticité. Arnaud Faye, le chef du Bristol, met un point d'honneur à revenir à l'identité du produit. Selon lui, manger juste un très bon produit est déjà un luxe. Cette philosophie guide également la production cidricole de La Minoterie.

La recherche du bon goût dans l'assiette est primordiale. " Si les tomates sont toutes de même calibre, je me méfie ", souligne un autre acteur de ce mouvement. Cette méfiance envers la standardisation s'applique aussi au cidre, où chaque bouteille cherche à exprimer le terroir unique de la Manche.

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L'avenir d'un produit en mutation

Le cidre ne doit plus seulement rester dans un contexte festif limité. Il entre dans une nouvelle ère de consommation plus raffinée. Les producteurs comme Laure Sourdin ouvrent la voie à une meilleure compréhension du breuvage par les consommateurs.

Les jeunes du coin commencent à osier pousser les grilles du château pour découvrir ces espaces. Cette nouvelle cantine à découvrir au milieu des vignes symbolise l'ouverture vers une agriculture plus locale et directe. Le cidre devient ainsi un pilier de la scène culinaire normande contemporaine.