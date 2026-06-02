La ministre de la Culture répond aux questions de lecteurs de La Provence

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a répondu aux questions de 7 lecteurs de La Provence, lors d'un 'Face aux lecteurs' organisé à Marseille. Les sujets abordés ont été l'accès des jeunes à la culture, le soutien aux festivals et les inégalités créées par l'intelligence artificielle.

La ministre de la Culture, Catherine Pégard , a répondu aux questions de 7 lecteurs de La Provence , lors d'un 'Face aux lecteurs' organisé à Marseille.

Durant 45 minutes, ces acteurs du monde culturel ont posé leurs questions à la ministre, nommée à ce poste il y a trois mois. Les sujets abordés ont été l'accès des jeunes à la culture, le soutien aux festivals et les inégalités que l'intelligence artificielle pourrait creuser. La ministre a également évoqué l'avenir du développement de la mixité sociale et la manière de recréer du lien entre les enfants qui n'ont pas les mêmes réalités.

Elle a affirmé que la culture n'est pas maltraitée et a souligné les responsabilités qui lui incombent en tant que ministre. La ministre a également mentionné que dans un an, elle ne sera plus ministre, ce qui lui donne une grande liberté mais également des responsabilités accrues. La réunion a eu lieu sur le toit-terrasse du journal La Provence, à Marseille, et a été suivie par les lecteurs de la publication.

La ministre a été entourée des 7 lecteurs avec lesquels elle a échangé sur les questions de la culture et de la société. Les participants ont été choisis pour leur implication dans le monde culturel et leur capacité à poser des questions pertinentes à la ministre. La réunion a permis de discuter de sujets importants tels que l'accès à la culture pour les jeunes, le soutien aux festivals et les inégalités créées par l'intelligence artificielle.

La ministre a répondu aux questions de manière claire et précise, fournissant des informations utiles aux participants. La réunion a également permis de discuter de l'avenir du développement de la mixité sociale et de la manière de recréer du lien entre les enfants qui n'ont pas les mêmes réalités.

La ministre a affirmé que la culture est un outil important pour promouvoir la mixité sociale et a souligné l'importance de recréer du lien entre les enfants qui n'ont pas les mêmes réalités. La réunion a été suivie par les lecteurs de La Provence, qui ont été intéressés par les réponses de la ministre. La ministre a été entourée des 7 lecteurs avec lesquels elle a échangé sur les questions de la culture et de la société.

Les participants ont été choisis pour leur implication dans le monde culturel et leur capacité à poser des questions pertinentes à la ministre. La réunion a permis de discuter de sujets importants tels que l'accès à la culture pour les jeunes, le soutien aux festivals et les inégalités créées par l'intelligence artificielle. La ministre a répondu aux questions de manière claire et précise, fournissant des informations utiles aux participants.

La réunion a également permis de discuter de l'avenir du développement de la mixité sociale et de la manière de recréer du lien entre les enfants qui n'ont pas les mêmes réalités. La ministre a affirmé que la culture est un outil important pour promouvoir la mixité sociale et a souligné l'importance de recréer du lien entre les enfants qui n'ont pas les mêmes réalités





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