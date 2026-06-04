La concurrence entre boulangeries industrielles et artisanales s'intensifie à Moissac. Le patron du Fournil moissagais refuse de baisser les bras et appelle à la vigilance des consommateurs.

La Mie du Pain débarque à Moissac : un boulanger dénonce une envie de nous écraser et redoute la mort des artisans locaux. La concurrence entre boulangeries industrielles et artisanales s'intensifie à Moissac .

Face à l'arrivée de la Mie du pain, sur la zone industrielle du Tuc, Pierre-Louis Pourquié, artisan-boulanger, s'inquiète pour l'avenir des artisans de la ville. Le patron du Fournil moissagais refuse de baisser les bras et appelle à la vigilance des consommateurs. Il est l'artisan-boulanger le plus proche de la nouvelle enseigne La Mie du Pain, qui a ouvert ses portes fin mai sur la zone du Tuc.

Pierre-Louis Pourqué, à la tête du Fournil Moissagais, a des allures de résistant. Cela fait deux industriels installés à proximité, constate le boulanger, qui anticipait cette situation depuis longtemps. J'ai appris qu'ils allaient reprendre le local de l'ancien garage il y a environ un an. C'est un client qui m'a informé, se souvient-il.

Cette annonce a provoqué un certain agacement auprès du boulanger. Je me demande s'il y a vraiment un besoin d'avoir une autre enseigne industrielle ? , soulève-t-il. On fait déjà face à la concurrence des points chauds et des enseignes de supermarchés, analyse-t-il.

On fonctionne bien tous les deux : ils ouvrent le bistrot de l'Abbaye, le nouveau repère cocooning de Moissac Pour le boulanger, l'arrivée de La Mie du Pain présente en réalité un risque pour tous les artisans de la ville. Moi, je suis le plus près, mais on est tous concernés. D'ailleurs, ils ont été clairs dans leurs intentions. Une semaine avant l'ouverture, ils ont affiché une pub qui disait il vous reste une semaine pour aller chez nos concurrents.

Pour moi, c'est clair qu'ils ont envie de nous écraser, déclare Pierre-Louis. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé à Castelsarrasin. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul artisan-boulanger en ville. Ce qui s'est passé là-bas peut très bien arriver ici à Moissac, alerte-t-il.

Ils arrivent dégoûtés : des professionnels du tourisme alertent sur l'état dégradé de l'étape Lauzerte-Moissac, devenue la bête noire du GR 65 Pour se démarquer, Pierre-Louis espère que la clientèle saura privilégier la qualité et le goût. Je l'ai bien vu avec l'installation de Marie Blachère. Au début, il y a un effet nouveauté donc on a moins de monde, et ensuite ils se rendent compte que ce qu'on propose, nous, ça n'a rien à voir.

L'artisan met en avant un produit qui, dans toute sa fabrication, aura fait tourner l'économie locale. Je travaille en circuit court. Tous mes produits viennent de fermes proches de Moissac. Quand on fait un rythme industriel, on est obligé de travailler avec des produits industriels, explique-t-il.

J'avais cette idée qui traînait dans ma tête depuis longtemps : ils quittent Paris pour tout recommencer et ouvrent un espace de gaming à Moissac Cette marée des boulangeries industrielles est un véritable paradoxe dans un pays dont la baguette de pain est inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco. Mais l'omniprésence de ces enseignes, c'est aussi le risque de voir un savoir-faire se perdre.

Je viens de recruter un pâtissier qui, juste avant, avait postulé dans un endroit similaire à La Mie du Pain. Ils ont refusé sa candidature en expliquant qu'il était trop qualifié, raconte Pierre-Louis. Si un CAP est trop qualifié, je me demande quelles formations ont les personnes qui travaillent dans ces industries.

Il y a une différence avec un travail d'artisan. 37 °C en mai, c'est une première en 25 ans de métier : à Moissac, les cerises subissent un coup de chaud inédit La clé de la réussite de ces enseignes : des prix attractifs et du snacking à consommer sur place ou à emporter. Certes, cette concurrence nous pousse à nous diversifier pour répondre aux nouvelles attentes.

En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit réellement moins cher, surtout si on compare au poids ! évoque le boulanger. S'il sait qu'au goût il fait la différence, Pierre-Louis s'inquiète surtout pour le quotidien. Les clients viendront toujours pour Noël ou les anniversaires, mais ce qui nous fait vivre, c'est l'achat du quotidien, rappelle-t-il. Au tour des consommateurs aujourd'hui de faire leur choix





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