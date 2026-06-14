La méthode JEEPP, un outil pour apprendre à s'affirmer avec clarté

La méthode JEEPP est un outil créé pour faciliter la communication assertive. Elle repose sur cinq étapes et s'adresse à celles et ceux qui veulent exprimer ce qu'ils ressentent et affirmer ce qu'ils souhaitent, sans tomber dans l'agressivité ni dans la soumission.

Certaines personnes préfèrent s'oublier plutôt que de froisser. Elles disent oui alors qu'elles pensent non, s'effacent pour laisser passer les désirs des autres. Résultat : frustration, fatigue, et parfois même, sentiment d'injustice.

Et si la méthode JEEPP permettait enfin d'apprendre à s'affirmer avec clarté, sans s'excuser ni écraser l'autre ? Créée pour faciliter la communication assertive, cette méthode simple mais puissante repose sur cinq étapes. Elle s'adresse à celles et ceux qui veulent exprimer ce qu'ils ressentent, affirmer ce qu'ils souhaitent, sans tomber dans l'agressivité ni dans la soumission.

Les origines silencieuses du "non" étouffé Derrière l'incapacité à dire non, il y a souvent la peur de blesser, d'être rejeté ou de passer pour une personne égoïste. Ce mécanisme, ancré dès l'enfance ou renforcé par certaines relations, conditionne des réactions automatiques : faire plaisir, éviter les conflits, s'oublier. Mais ce réflexe a un coût. À force de tout accepter, on accumule des tensions, on laisse l'autre deviner nos limites - qui, faute d'être exprimées, sont fréquemment dépassées.

La méthode JEEPP prend le contre-pied de ces automatismes. Elle invite à sortir de l'anticipation anxieuse - ce fameux "je ne vais pas lui demander, il va dire non" - pour entrer dans une dynamique saine, directe et respectueuse. Pour qu'une demande ait une chance d'aboutir sans tension, elle doit suivre une progression très concrète. Cette structure permet d'installer un équilibre entre affirmation de soi et respect de l'autre.

Elle évite les reproches déguisés ou les silences pesants. Elle permet d'exister pleinement dans la relation, sans passer en force ni se sacrifier. Adopter la méthode JEEPP, c'est aussi accepter l'idée qu'on n'a pas besoin d'être toujours aimable pour être aimable. Que poser ses limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais une preuve de clarté.

Cette technique ne vise pas à convaincre à tout prix, mais à se faire entendre, quitte à recevoir un refus. Et ce n'est pas un drame. Car dans cette démarche, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la réponse obtenue, mais la posture intérieure : celle d'un individu qui sait ce qu'il veut, qui ose le dire, et qui respecte autant ses besoins que ceux des autres.

C'est un petit glissement de terrain psychologique qui change tout : on ne se plie plus à ce qu'on imagine que l'autre attend. On exprime ce qui est là, en soi, simplement, franchement. Et on laisse à l'autre la liberté d'y répondre





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