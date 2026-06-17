La météorite de Saint-Séverin : un objet d'intérêt scientifique

La météorite de Saint-Séverin est un objet d'intérêt scientifique qui a été étudié par des chercheurs pour en savoir plus sur son origine et sa composition. La météorite est un morceau de roche qui provient de l'espace et qui a pénétré dans l'atmosphère terrestre avant de s'écraser sur le sol.

Il y a soixante ans, une météorite s'écrase à Saint-Séverin dans le département de la Charente . Le plus gros fragment de la météorite pèse 113 kg et appartient au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

La météorite est un morceau de météorite encore tiède et a été étudiée par des spécialistes qui l'ont classée dans le groupe L des chondrites. Le fragment C de la météorite pèse 27,2 kg et a été recueilli à Allemans, commune de la Dordogne. Les autres fragments de la météorite ont également été recueillis dans la région et sont maintenant conservés au Muséum national d'histoire naturelle.

La météorite de Saint-Séverin est un objet d'intérêt scientifique et a été étudiée par des chercheurs pour en savoir plus sur son origine et sa composition. La météorite est un morceau de roche qui provient de l'espace et qui a pénétré dans l'atmosphère terrestre avant de s'écraser sur le sol. La météorite de Saint-Séverin est un exemple d'un tel événement et a été étudiée pour en savoir plus sur la formation et l'évolution de notre planète





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Météorite Saint-Séverin Muséum National D'histoire Naturelle Charente Dordogne

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