La météo du week-end : du mieux au sud, mitigé au nord

Le week-end du 6 et 7 juin sera très contrasté selon les régions, avec un temps plus estival dans le sud et un temps plus nuageux et pluvieux dans le nord-ouest.

Le week-end du 6 et 7 juin sera très contrasté selon les régions. Le sud profitera d'une ambiance plus estivale, tandis que le nord-ouest restera plus exposé aux nuages et aux ondées.

La journée de samedi 6 juin devrait être la plus maussade du week-end, avec des pluies et des averses concernant essentiellement une large moitié nord de l'Hexagone. Les régions du nord et de l'ouest connaîtront un temps souvent gris et ponctué d'averses, tandis que les éclaircies gagneront du terrain au fil des heures dans le sud, avec un soleil généreux attendu sur les bords de la Méditerranée.

Les températures resteront fraîches au nord, avec seulement 15 à 19°C l'après-midi en Bretagne. Dans le sud-est, dimanche s'annonce nettement plus agréable, avec un beau temps progressant des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'est, accompagné d'une hausse des températures. Sur un large tiers sud, les maximales pourraient atteindre 28 à 29°C, donnant un avant-goût d'été.

Le nord-ouest restera toutefois à l'écart de cette amélioration, avec un ciel demeurant souvent chargé et des températures plus modestes, généralement comprises entre 17 et 22°C. Si le soleil dominera largement dimanche 7 juin, quelques exceptions subsisteront, avec un peu d'instabilité sur le relief et des averses possibles sur les Alpes et des possibles orages sur les Pyrénées et le Massif central





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