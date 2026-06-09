La mère de Rosa, 11 ans, qui avait déposé plainte pour le viol de sa fille contre Jérôme Barella, le principal suspect de la mort de Lyhanna, va porter plainte contre l'État pour faute lourde. La procédure pénale engagée contre les enquêteurs et les magistrats qui ont travaillé sur le dossier soulève des questions sur la responsabilité du système judiciaire dans la mort de Lyhanna.

L'affaire Lyhanna prend une nouvelle tournure avec la décision de la mère de Rosa, 11 ans, de porter plainte contre l'État pour faute lourde . La mère de Rosa avait déposé plainte pour le viol de sa fille contre Jérôme Barella, le principal suspect de la mort de Lyhanna, dès août 2025.

La procédure pénale engagée contre les enquêteurs et les magistrats qui ont travaillé sur le dossier soulève des questions sur la responsabilité du système judiciaire dans la mort de Lyhanna. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, estime que le problème n'est pas lié au manque de moyens de la justice française, mais à une question de priorités. La syndicaliste Linda Kebbab affirme que le système doit être blâmé pour l'échec judiciaire dans l'affaire Lyhanna.

La famille de Lyhanna a rendu hommage à la collégienne lors de la marche blanche, et la classe politique s'est emparée de l'affaire, qui révèle un immense échec judiciaire. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Noël Barrot, a dénoncé une défaillance majeure face à un drame qui aurait pu, aurait dû être évité. La décision de la mère de Rosa de porter plainte contre l'État pour faute lourde soulève des questions sur la responsabilité du système judiciaire dans la mort de Lyhanna





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