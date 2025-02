La Menace d'Une Surtaxe Douanière Américaine sur l'Aéronautique Française

L'industrie aéronautique française fait face à la menace d'une surtaxe douanière américaine de 25% sur les produits européens. Airbus, premier exportateur français vers les États-Unis, pourrait être touché par cette mesure, bien que les avions de la famille A320 soient probablement épargnés. Le ministre de l'Économie, Eric Lombard, rencontrera le patron d'Airbus, Guillaume Faury, à Toulouse afin de discuter de la souveraineté industrielle et des implications de cette potentielle surtaxe.

La menace d'une surtaxe douanière américaine de 25 % sur les produits européens plane toujours. Et l' aéronautique , premier secteur exportateur français vers les États-Unis , fait partie des potentielles cibles de Donald Trump, comme cela avait été le cas en 2020. À l'occasion du déplacement aujourd'hui à Toulouse d'Eric Lombard, le ministre de l'Économie, nul doute que le sujet sera abordé avec Guillaume Faury, le patron d' Airbus .

Les deux hommes se retrouveront en effet cet après-midi sur la chaîne d'assemblage de l'A321 à Blagnac pour parler de souveraineté industrielle. \Quels avions sont menacés ? Dans les faits, les best-sellers d'Airbus, les avions de la famille A320, devraient échapper à ces droits de douane. La raison est simple : l'avionneur européen assemble tous les appareils destinés aux compagnies américaines aux États-Unis, sur la chaîne de Mobile en Alabama. Il ne les importe pas. Seuls les avions fabriqués en Europe, à savoir les A330 et les A350, seraient donc soumis à cette taxe. Et cela ne représente qu'une petite partie de ses ventes. Selon les prévisions d'Airbus, le marché nord-américain aura besoin de 1 400 gros-porteurs au cours des vingt prochaines années, cela représente 3 % de la demande mondiale en avions neufs. Partagé avec Boeing, cela ne concerne donc que quelques dizaines d'appareils par an. Quant aux A220 fabriqués au Canada, et qui pourraient être taxés dès le mois prochain, ils ne représentent qu'une part infime des ventes. En tout état de cause, une hausse des tarifs douaniers sur les A220 et les bicouloirs d'Airbus rendrait ces appareils plus coûteux pour les compagnies aériennes américaines et réduirait leur compétitivité face à Boeing. Airbus aurait en effet deux choix possibles : répercuter cette hausse sur ses clients ou absorber une partie de ses coûts ce qui réduirait ses marges. Dans la première hypothèse, les transporteurs pourraient alors être incités à revoir leurs commandes ou à négocier des compensations. Contacté, le groupe européen indique 'suivre de près l’évolution de la situation et évaluera toute mesure spécifique lorsqu’elle sera annoncée.' \Perdant-perdant Dans le scénario du pire, Airbus espère pouvoir compter sur le soutien de l'État français et de l'Europe. Une surtaxe unilatérale de Washington pourrait en effet déclencher des représailles de l'UE sur des produits américains. 'L’économie européenne est très puissante, elle aussi, et nous avons tous les moyens de répondre de façon très ferme et très sereine à la fois aux Américains' prévient le ministre de l’Économie. 'Nous avons la capacité d’élever, nous aussi, nos barrières douanières et de rendre plus difficile certaines de leurs exportations.' À ce petit jeu, personne n’en sortirait gagnant. Serait-ce pour cela que le nouveau locataire de la Maison-Blanche n’a, pour l’instant, pas déclaré de guerre commerciale avec l’Europe ? Le doute est permis, et le bras de fer entre l’Amérique de Trump et le Vieux Continent n’aura finalement peut-être pas lieu





