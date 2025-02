Plus de la moitié des femmes de plus de 50 ans ne consomment pas suffisamment de protéines chaque jour. Un article de Yahoo Life met en lumière l'importance des protéines pour les femmes de plus de 50 ans et recommande la poudre protéinée Naked Nutrition Whey comme meilleure option.

Plusieurs recherches ont démontré que la moitié des femmes de plus de 50 ans ne consomment pas assez de protéines au quotidien. Durant cette période de la vie, pourtant, le corps est sujet à une perte de la densité osseuse et de la masse musculaire. De ce fait, incorporer un apport adéquat en protéines permettrait aux femmes de vieillir en meilleure santé. Les poudres protéinées (de bonne qualité) peuvent aider au quotidien à combler d'éventuels manques.

Il est primordial de choisir une poudre protéinée de haute qualité. \« Les protéines en poudre peuvent aider les femmes à répondre à leurs besoins quotidiens en protéines, ce qui est essentiel pour développer et maintenir les muscles, favoriser la récupération et gérer le poids. Atteindre les objectifs en matière de protéines favorise également un vieillissement sain en préservant la masse musculaire maigre et en réduisant le risque de sarcopénie, une maladie liée à la perte musculaire avec l'âge. Pour les femmes, en particulier celles qui ont un mode de vie chargé, les protéines en poudre offrent un moyen rapide et pratique de rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de santé et de remise en forme », explique à Yahoo Life Melissa Boufounos, nutritionniste sportive et propriétaire de MB Performance Nutrition près d'Ottawa, au Canada. \Néanmoins, l’experte en nutrition insiste sur le fait qu’il est primordial de choisir une poudre protéinée de haute qualité, sans édulcorants et avec un minimum d’ingrédients. Ainsi, avec l’aide de quatre autres diététiciennes, l’experte a passé au crible 17 références. Voici celle, qui selon Melissa Boufounos, remporte la palme. La meilleure poudre protéinée pour femmes -selon la diététicienne La grande gagnante de cette sélection est la poudre protéinée Naked Nutrition Whey, formulée à base de lactosérum provenant de lait de vaches nourries au pâturage. De plus, elle est sucrée naturellement avec du sucre de coco, plutôt que par des additifs artificiels. “J'ai essayé différentes saveurs de Naked Whey au fil des ans. La saveur chocolat est celle que j'aime particulièrement pour sa richesse crémeuse, tandis que la simplicité de la variante sans saveur en fait un incontournable pour une utilisation polyvalente. C'est un moyen pratique d'ajouter un boost de protéines à mon avoine du matin ou de préparer des barres protéinées maison”, souligne la diététicienne.





