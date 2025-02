La Meilleure Heure pour Faire une Sieste

Une nouvelle étude révèle que le meilleur moment pour faire une sieste est aux environs de 13h42. Cette heure correspond à la période propice au repos selon les experts. La durée idéale pour une sieste est de 51 minutes, mais il est important de ne pas dépasser une heure et 26 minutes pour éviter de se sentir groggy au réveil.

Après-midi, lorsque le rythme de travail nous le permet ou durant nos jours de repos, une sieste s'impose. Mais à quelle heure faut-il programmer ce temps de repos pour profiter de tous ses bénéfices ? La recherche s'est penchée sur la question. Une nouvelle étude menée par Talker Research, relayée sur StudyFinds, a estimé que le meilleur moment pour réaliser une sieste est aux alentours de 13h42.

Cette heure correspond directement aux recommandations d'experts, car ceux-ci délimitent une période propice au repos. 'Je pense que l'une des principales erreurs commises par les gens est de faire la sieste trop tard', explique Nick Bach, docteur en psychologie, dans un communiqué. 'Si vous faites la sieste en fin d'après-midi ou le soir, cela peut perturber votre sommeil nocturne. Dans l'idéal, une sieste avant 15 heures permet de respecter l'horaire de sommeil', indique-t-il. Lorsque la sieste est réalisée au bon moment, les bénéfices ne tardent pas à se montrer. L'étude a en effet révélé que 55% des personnes interrogées ont déclaré se sentir plus productives juste après s'être réveillées d'une sieste. Cette étude a, en outre, révélé que la plupart des personnes visent une sieste de 51 minutes, ce qui correspond à la durée idéale de repos en cours de journée. Là aussi, il convient d'être prudent, car la durée d'une sieste est également importante. L'étude a en effet révélé que les siestes qui durent plus d'une heure et 26 minutes, soit environ 35 minutes de plus que la durée 'idéale', nous fait entrer dans une 'zone dangereuse', d’après les chercheurs. C'est alors qu'il est possible de se sentir groggy et désorienté au réveil. Le risque est de faire une sieste trop longue est de se plonger d'être plongé dans un sommeil profond, ce qui rend le réveil plus difficile. 'Une sieste rapide de 20 minutes est parfaite pour se ressourcer sans la redoutable inertie du sommeil', ajoute alors Nick Bach. En appliquant ces recommandations, ces temps de repos s'avéreront plus efficaces et favoriseront une meilleure énergie tout au long de la journée. À noter que faire régulièrement des siestes peut également contribuer à l’épanouissement personnel, notamment à une meilleure vie sociale. L’étude révèle que 48% des personnes se décrivant comme des 'siesteurs' estiment avoir une vie sociale 'florissante', contre 34% des personnes qui ne se reposent pas de la sorte





