La meilleure étape de la vie : la vision de Rafael Santandreu

Le psychologue espagnol Rafael Santandreu propose une réponse déroutante à la question de la meilleure étape de la vie. Il suggère que la meilleure étape n'est pas une tranche d'âge, mais un basculement intérieur. Il invite à cesser de se plaindre et à apprécier les choses incroyables, magiques, voire spirituelles qui sont déjà présentes dans notre vie.

Quand on demande à quelqu'un quel a été le moment le plus heureux de sa vie, les réponses vont souvent vers l'enfance, la première jeunesse ou parfois la vieillesse et sa sagesse.

La psychologie contemporaine rappelle pourtant que le bien-être ne suit pas toujours une simple ligne droite : certains travaux décrivent même une 'courbe du bonheur' en U, avec un creux au milieu de la vie puis un rebond émotionnel plus tard. Dans ce débat, un psychologue espagnol très suivi sur Instagram propose une réponse déroutante.

Il s'appelle Rafael Santandreu, psychologue cognitif et auteur de livres de développement personnel, et sa phrase a fait le tour des médias : 'Quelle est la meilleure étape de la vie des personnes ? Si nous faisons un sondage, je crois que beaucoup nous diront bon, l'enfance ou la première jeunesse. Mais ce n'est pas la bonne réponse ou celle qui me plaît le plus'.

Puis il tranche : 'la meilleure étape de la vie d'une personne est quand elle commence à penser correctement, à cesser de se plaindre et à apprécier les choses incroyables, magiques, voire spirituelles, qu'il y a autour de toi à chaque instant'. Pour lui, la meilleure étape de la vie n'est donc pas une tranche d'âge mais un basculement intérieur.

Pourquoi Rafael Santandreu change notre vision de la 'meilleure étape de la vie' Dans la culture populaire, l'enfance est souvent peinte comme un âge d'or sans soucis, alors qu'elle reste une période de forte dépendance. La jeunesse, elle, rime avec découvertes et liberté, tout en étant traversée par l'anxiété et la pression sociale. Même la vieillesse, parfois associée à une paix intérieure grandissante, n'apporte pas automatiquement cette stabilité à tout le monde. À voir aussi Article Etes-vous un overthinker ?

- Overthinking - Doctissimo Article Avoir de la chance : comment la provoquer ? Pour Rafael Santandreu, la clé se situe ailleurs : dans l'attitude quotidienne. Il résume sa méthode en une décision nette : 'Quand tu décides de faire cela, tu te mets à le faire avec toute intensité et toute profondeur, cela commence à faire effet dans ton esprit'.

Il ajoute : 'Cela commence à être la meilleure étape de ta vie, bien meilleure et plus heureuse et intense que lorsque tu étais enfant, adolescent ou à n'importe quel moment. Quand tu commences à penser correctement'. Ce glissement d'un âge idéal vers un entraînement mental redéfinit radicalement la meilleure étape de la vie.

'Penser correctement' avec Rafael Santandreu : concrètement, de quoi s'agit-il ? Dans la lignée de la psychologie cognitive, Rafael Santandreu parle de 'penser correctement' lorsqu'une personne arrête de dramatiser tout ce qui lui arrive. Il s'agit de cesser la plainte automatique, de remplacer les 'c'est horrible' par 'c'est difficile mais supportable' et de regarder aussi ce qui continue de fonctionner. Ce 'réalisme serein' va de pair, pour lui, avec un entraînement à l'appréciation active.

Concrètement, il invite à s'arrêter plusieurs fois par jour sur les 'choses incroyables, magiques, voire spirituelles' déjà présentes : pouvoir marcher, partager un café, entendre un proche rire, simplement être vivant. Quand la meilleure étape de la vie demande aussi de l'aide extérieure Cette approche ne nie pas les difficultés réelles ni les maladies psychiques. Quand la souffrance déborde, le recours à un professionnel de santé mentale reste un soutien essentiel, complémentaire de ce travail intérieur.

Sources Rafael Santandreu, 'La verdadera plenitud llega en otro momento: la mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente ', El Confidencial, 24 mai 2026





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