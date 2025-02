La Meilleure Décision d'Enrique: Exclure Dembélé contre Arsenal

Luis Enrique révèle que sa décision de ne pas faire jouer Ousmane Dembélé lors du match contre Arsenal en début d'année a été la meilleure décision de la saison. L'entraîneur du PSG explique que cette mise à l'écart a permis à Dembélé de se concentrer et de trouver la forme exceptionnelle qu'il montre actuellement.

Au début de l'automne, pour le premier grand match de Ligue des champions de la saison du Paris Saint-Germain , contre Arsenal à l'Emirates Stadium le 1er octobre, Luis Enrique avait décidé de ne pas convoquer Ousmane Dembélé dans le groupe. Cette décision à l'époque avait suscité beaucoup d'interrogations et de reproches, d'autant plus que le club de la capitale s'était incliné 2-0 contre les Gunners. Quatre mois plus tard, 'Dembouz' est dans la forme de sa vie avec 15 buts marqués en 2025.

« La meilleure chose que j'ai faite avec Dembélé, c'est de ne pas le faire jouer ce jour-là où tout le monde m'a critiqué à Londres », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement du PSG contre le Toulouse FC (22e journée de Ligue, 21h05). « Tout le reste, c'est Ousmane qui l'a fait ». « Je crois que ça a été ma meilleure décision cette année. Tout le reste, c'est Ousmane qui l'a fait avec ses coéquipiers, son équipe, sa qualité, sa confiance, ce qu'il apporte en tant que joueur », a ajouté l'entraîneur espagnol. Avant d'insister une dernière fois : « L'événement londonien, ça a été une décision très importante de ma part ».À l'époque, la relation entre les deux hommes était décrite comme tendue. Lors du match précédant le rendez-vous contre Arsenal, face au Stade Rennais en Ligue 1, un échange vif s'était produit dans le vestiaire et Luis Enrique avait très mal pris la réaction d'Ousmane Dembélé à ses critiques. Un retard à l'entraînement avait aussi été reproché à l'ancien Barcelonais. Des péripéties qui semblent bien lointaines face à la superbe période parisienne





