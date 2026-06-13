La médiathèque de Saint-Symphorien s'agrandit

La commune de Saint-Symphorien (Gironde) s'apprête à voir un grand chantier débuter. Il concerne la médiathèque Jean-Vautrin, qui va être considérablement agrandie.

La commune de Saint-Symphorien ( Gironde ) s'apprête à voir un grand chantier débuter. Il concerne la médiathèque Jean-Vautrin, qui va être considérablement agrandie. Mercredi 10 juin 2026, à Saint-Symphorien ( Gironde ), a été symboliquement posée la première pierre du chantier d'extension de la médiathèque Jean-Vautrin.

Bruno Gardère, le maire de la commune, a levé le voile sur le projet d'extension de la médiathèque Jean-Vautrin. Coût total de l'opération : la réhabilitation de l'espace jeunesse et l'agrandissement de la salle d'exposition, d'animation. L'extension de la médiathèque Jean-Vautrin de Saint-Symphorien apporter quelque 450 m2 supplémentaires au bâtiment. Le projet d'extension de la médiathèque de Saint-Symphorien (Gironde) a été conçu par le cabinet Ayca Architecture.

Les travaux seront financés à 75 % par l'État et le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; le paiement des 25 % restants étant à la charge de Saint-Symphorien. La pose de la première pierre s'est faite en présence de Serge Delrieu, sous-préfet, d'Alain Rousset, président de la Région, de Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde, de Jérôme Guillem, président de la communauté de communes du Sud-Gironde.

L'occasion, pour tous, de souligner l'importance de la lecture et de l'accès à la culture en zone rurale





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