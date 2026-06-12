La médaille de Pelé de 1958 atteint des sommets dans une vente aux enchères britannique

La médaille d'or remise à Pelé après la finale de la Coupe du monde 1958 est estimée à plus de cinq cent mille livres, tandis que le maillot de la même époque dépasse les six millions de dollars, illustrant l'engouement des collectionneurs pour les souvenirs du foot légendaire.

Une médaille d'or décernée à la fin de la Coupe du monde 1958, lorsqu'un adolescent prodige menait le Brésil à sa première couronne mondiale, s'apprête à atteindre des sommets astronomiques lors d'une vente aux enchères organisée au cœur de l'Angleterre.

Selon les estimations des experts de BUDDS, maison spécialisée dans les objets liés au sport, la petite plaque métallique qui a été remise à Pelé dans les vestiaires du stade de Stockholm pourrait dépasser les cinq cents mille livres sterling, soit près de six cent mille euros, lorsqu'elle sera présentée le 25 juin dans les salles de Wellingborough. Cette médaille, aujourd'hui l'un des pièces les plus recherchées du marché des souvenirs footballistiques, s'inscrit dans un catalogue de quatre cent cinquante objets provenant des différentes éditions de la Coupe du monde, dont la valeur totale devrait avoisiner les deux millions de livres, soit plus de deux millions trois cent vingt mille euros.

Parmi les pièces phares, on retrouve également le maillot bleu qui a été porté par le Brésilien lors de la finale contre la Suède, un habit qui a déjà été évalué à plus de six millions de dollars dans une vente distincte à New York organisée par Sotheby's du vingt‑neuf juin au seize juillet. Ce maillot, exposé comme le symbole d'une jeunesse éclatante qui a offert au Brésil un doublé de buts dans une victoire 5‑2, constitue le joyau d'une collection qui attire les collectionneurs du monde entier, avides d'acquérir un fragment de l'histoire du football.

La vente britannique ne se limite pas à la médaille et au maillot du champion brésilien. Parmi les autres lots, les enchérisseurs pourront acquérir le maillot du gardien anglais Gordon Banks, célèbre pour son arrêt légendaire face à Pelé lors du Mondial 1970 au Mexique, ainsi que la médaille d'or remportée par Alan Ball, membre de l'équipe qui a soulevé le trophée en 1966.

Une partie de la compétition se déroule en ligne du premier au vingt‑et‑un juin, offrant la possibilité d'enchérir sur des maillots des équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, prévue en 2026 en Amérique du Nord. La séance physique, prévue le vingt‑cinq juin, promet une atmosphère chargée d'émotion, les amateurs se remémorant les grands moments du passé tout en anticipant les futurs exploits des nouvelles générations de footballeurs.

Les organisateurs soulignent que chaque objet raconte une histoire unique, depuis les dribbles d'un jeune prodige jusqu'aux arrêts décisifs d'un gardien anglais, en passant par les victoires collectives qui ont marqué l'histoire du sport mondial. Les spécialistes du marché des articles de sport soulignent que la popularité croissante du football, conjuguée à l'aura mythique qui entoure des figures comme Pelé, entraîne une augmentation spectaculaire des prix des objets authentiques.

La mort de la légende en décembre 2022, à l'âge de quatre‑vingt‑deux ans, a ravivé l'intérêt pour ses souvenirs personnels, transformant chaque pièce en véritable trésor. Les collectionneurs, conscients de la rareté de ces artefacts, voient dans ces enchères une opportunité d'investir dans des objets dont la valeur ne fait que grimper.

Au-delà de l'aspect financier, ces pièces offrent aux passionnés la chance de toucher du doigt une époque où le football s'est imposé comme une véritable religion, où chaque match pouvait changer le cours de l'histoire d'une nation. La prochaine Coupe du monde 2026, qui s'annonce déjà comme le "match du siècle", fera sans doute ressurgir de nouveaux objets de collection, mais les souvenirs de Pelé resteront à jamais gravés dans le cœur des amateurs, rappelant que le sport, au-delà du jeu, est une mémoire collective partagée entre les générations





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