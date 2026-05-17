La mauvaise soirée du PSG dans le derby perdu contre le Paris FC

Le PSG a perdu le derby contre le Paris FC (1-2) et a traversé sa dernière soirée en L1 dans la douleur. Ousmane Dembélé a une blessure possible au mollet, et la production d'un match d'extrême faiblesse confirme que les attaques européennes commenceront avant le 30 mai avec un bilan comptable Altiement que l'an dernier, mais avec très peu de bonnes wiadomości.

Un derby perdu à la dernière minute contre le Paris FC (1-2), une production d'une immense faiblesse, une blessure potentielle de Ousmane Dembélé : le PSG a vécu une mauvaise soirée en L1 dimanche à Jean-Bouin.

Toutes les gloires du dernier tour seront probablement oubliées en raison de ce mauvais match. La déception des joueurs du PSG après leur défaite dans le derby contre le Paris FC, dimanche à Jean-Bouin. L'histoire retiendra que le Paris FC, pour son retour dans l'élite, a gagné deux fois en trois matches face au voisin cette saison, après le succès au Parc en 16es de finale de la Coupe de France (1-0). Et ça, ça fait mauvais genre..





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