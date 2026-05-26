La maternité de la polyclinique du Beaujolais va fermer ses portes le 30 septembre 2026

La maternité de la polyclinique du Beaujolais, à Arnas (Rhône), va cesser son activité le 30 septembre prochain en raison d'une baisse de la natalité.

Dans le contexte d'une baisse de la natalité, la maternité de la polyclinique du Beaujolais , à Arnas ( Rhône ), au nord de Lyon , va cesser son activité le 30 septembre prochain.

La maternité de la polyclinique du Beaujolais, à Arnas (Rhône), va fermer ses portes le 30 septembre 2026. Au sein de l'établissement, le groupe Ramsay Santé, propriétaire du site, a engagé ce vendredi 22 mai un projet d'arrêt de son service de maternité, prévu pour le 30 septembre 2026. La maternité de la polyclinique du Beaujolais n'a enregistré que 576 naissances l'année dernière, contre 932 en 2015, soit une baisse de 38 %. En parallèle, l'affluence a également fortement diminué.

Les maternités de niveau 1, à l'instar de la maternité de la polyclinique du Beaujolais, affichent entre 45 et 50 % de baisse des fréquentations, contre 35 à 40 % pour le niveau 2, et 15 % pour celles de niveau 3, selon la direction. C'est donc dans ce contexte qu'une fermeture est devenue inéluctable.

La direction indique toutefois que les équipes resteront pleinement mobilisées afin d'accueillir les futurs parents dans des conditions constantes de qualité et de sécurité des soins jusqu'à la date prévue de cessation d'activité. Les gynécologues-obstétriciens et pédiatres, quant à eux, continueront à assurer les consultations externes sur le site de la polyclinique. Dans le cadre de ce projet, la priorité absolue demeure d'assurer la sécurité et la continuité des soins pour les parturientes.

Les futurs parents seront informés et accompagnés dans leur projet de naissance afin d'être orientés, selon leurs souhaits et leurs besoins, vers les maternités du territoire. Lyon. Le chantier cauchemardesque de cet hôpital remonte à la surface : les responsables se déchirent en justice.

Dès lors que la maternité de la polyclinique du Beaujolais aura définitivement fermé ses portes, Ramsay Santé rappelle que la continuité de l'offre de périnatalité sera maintenue sur le territoire dans la mesure où l'hôpital Nord-Ouest de Gleizé, qui se situe à seulement 3 km de la polyclinique, dispose d'une maternité de niveau 2B





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