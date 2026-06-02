La Marine nationale supprime une affiche de recrutement datant de 1942

La Marine nationale a publié une affiche de recrutement datant de 1942, sous le régime de Philippe Pétain, avant de la supprimer après avoir reconnu une erreur.

La Marine nationale a publié une affiche de recrutement datant de 1942, sous le régime de Philippe Pétain , avant de la supprimer après avoir reconnu une erreur.

L'affiche, produite sous le régime de Vichy, représentait un militaire sous un cocotier, avec trois têtes de personnages figurant les populations autochtones. Un message y était associé : 'sois marin pour garder l'empire que tes ancêtres ont fondé.

' Les publications ont été supprimées sur le compte de la Marine nationale après avoir été remarquées par les internautes sur les réseaux sociaux. L'État-major de la Marine nationale a réagi en expliquant que les affiches mentionnées recouvraient principalement les années 1930 et que la publication de l'affiche de 1942 constituait une erreur. La publication s'inscrivait dans une série hebdomadaire entamée au début de l'année pour montrer l'évolution de la communication et des campagnes de recrutement de la Marine.

Les affiches ont été commandées au Service Historique de la Défense et au Musée national de la Marine pour cette action à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale. L'État-major a conclu que ces publications auraient nécessité une meilleure contextualisation et ont donc été retirées





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