La Marine française a arraisonné un pétrolier russe de la flotte fantôme, le 'Tagor', à l'ouest de la Bretagne. Le navire était en route vers la ville de Limbé au Cameroun.

La guerre en Ukraine se poursuit avec l'arraisonnement par la Marine française d'un pétrolier russe de la flotte fantôme . Le navire, appelé le 'Tagor', a été intercepté à l'ouest de la Bretagne alors qu'il se dirigeait vers la ville de Limbé au Cameroun.

Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, le navire est actuellement escorté par des moyens de la Marine nationale vers un point de mouillage pour la poursuite des vérifications. Le 'Tagor' est le quatrième navire de la flotte fantôme russe arraisonné par la France depuis le mois de septembre 2025. Les trois précédents pétroliers avaient été immobilisés et avaient pu repartir après le paiement d'amendes.

La France a annoncé vouloir doubler les peines applicables aux infractions de défaut de pavillon et de refus d'obtempérer afin de renforcer les moyens de lutte contre les navires de la flotte fantôme russe. Le Kremlin a jugé 'illégal' l'arraisonnement par la France d'un pétrolier russe. La Russie force des enfants enlevés dans son pays à s'entraîner au combat et à haïr les Ukrainiens, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La guerre en Ukraine se poursuit avec l'arraisonnement par la Marine française d'un pétrolier russe de la flotte fantôme





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